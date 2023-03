Publié par JEAN-LUC D le 19 mars 2023 à 10:56

Désireux de recomposer son effectif pour la saison prochaine après son nouvel échec en Champions League, le PSG pourrait voir débarquer un renfort bien surprenant.

Pas dans les plans de Christophe Galtier et Luis Campos, Georginio Wijnaldum a été envoyé en prêt à l’AS Rome l’été dernier avec une option d’achat fixée à 8 millions d’euros. Mais l’aventure italienne n’a pas été une réussite pour l’ancien joueur de Liverpool. Gravement blessé au genou en début de saison, le milieu de terrain de 32 ans n’a pas beaucoup joué avec le club romain (10 matches, 1 but).

Une situation qui aurait poussé José Mourinho et ses dirigeants à imaginer un scénario bien étrange pour l’avenir de l’international néerlandais. Une option carrément refusée par le Paris Saint-Germain, synonyme d’un retour éventuel de Wijnaldum au sein de l’effectif parisien au terme de la saison.

PSG Mercato : Luis Campos éconduit la Roma pour Georginio Wijnaldum

Pas vraiment convaincu par Georginio Wijnaldum, l’AS Rome n’aurait pas du tout envie de signer un chèque de 8 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour acter son transfert définitif. D’après les informations de Foot Mercato, le club romain trouverait cette somme assez élevée et aurait approché Luis Campos pour tenter d’obtenir la résiliation du contrat du milieu défensif.

Et comme il fallait s’y attendre, cette option aurait été refusée par le conseiller football du PSG. Encore lié aux Rouge et Bleu jusqu’en juin 2024, Wijnaldum devrait donc faire son retour en Ligue 1 en fin de saison. Un dossier sensible que va devoir gérer Campos lors du prochain mercato estival.