Publié par JEAN-LUC D le 19 mars 2023 à 14:25

Après le large succès de ses hommes contre Angers SCO (3-0), samedi soir, Franck Haise, l’entraîneur du RC Lens, a fait une annonce forte sur la fin de saison.

En difficulté ces dernières semaines, le Racing Club de Lens a enchaîné deux victoires consécutives en Ligue 1 face à Clermont-Ferrand (4-0) la semaine dernière et contre Angers SCO (3-0), hier soir. Deux succès qui permettent aux Sang et Or de prendre provisoirement la place de dauphin derrière le Paris Saint-Germain en attendant le match de l'Olympique de Marseille ce soir face au Stade de Reims. Après la nouvelle victoire de ses hommes à l’occasion de la 28e journée du Championnat, Franck Haise ne se cache plus et a avoué les ambitions de son club en conférence de presse.

RC Lens : Franck Haise veut ramener Lens en Coupe d’Europe

S’il s’est longtemps préservé de mettre la pression à ses joueurs en évoquant clairement ses ambitions européennes, l’entraîneur du RC Lens est désormais conscient qu’à dix journées de la fin du Championnat, son équipe a fait un grand pas vers cet objectif. Avec 57 points et une deuxième place provisoire derrière le PSG, Franck Haise veut ramener le RCL en Coupe d’Europe au terme de la saison en cours.

« Ce que j'ai en tête ? Ramener le club en Coupe d'Europe. On ne s'en cache pas. Nous avons toujours été ambitieux. Nous restons sur trois victoires et deux nuls sur les cinq derniers matches. Il y a beaucoup d'aspects positifs. Nous allons passer la trêve internationale dans de bonnes conditions. 57 points à ce moment-là de la saison, c'était notre score il y a deux ans en fin de saison... et c'était déjà une bonne saison. Quatre défaites sur les 40 derniers matches, cela traduit une grande régularité », a déclaré le coach du RCL.

L’OM et l’AS Monaco sont donc prévenus. De même que le capitaine Seko Fofana et ses coéquipiers.