Publié par JEAN-LUC D le 19 mars 2023 à 18:31

À l’exception de Ruslan Malinovskyi, les recrues hivernales de l’ OM ont du mal à convaincre Igor Tudor. Toutefois, Pablo Longoria peut se targuer d’avoir mis la main sur un crack pour le club phocéen.

Titularisé à une seule reprise sous le maillot de l’Olympique de Marseille depuis son arrivée lors du dernier mercato hivernal, Azzedine Ounahi peine pour le moment à convaincre Igor Tudor. Mais d’après les informations du quotidien L’Équipe, le milieu de terrain de 22 ans commencerait à s’agacer concernant son temps de jeu. Le journal sportif explique que l’international marocain montrerait des signes d’énervements après les matches de son équipe, même si en interne, il conserve la confiance de son entraîneur.

« Il est en progression constante, et il a fait une belle semaine à l’entrainement. Lors des séances, je regarde les duels, les courses, les passes, tous les détails. On a un jeu physique avec beaucoup de duels, de contacts, il se bonifie sur ce point », a expliqué Igor Tudor concernant l’ancien joueur d’Angers SCO. De son côté, l’ancien défenseur de la Juventus Turin et formé à l’ OM, Medhi Benatia, Pablo Longoria ne s’est pas trompé en recrutant Azzedine Ounahi, qui possède toutes les qualités pour s’imposer à Marseille.

OM Mercato : Azzedine Ounahi taillé pour Marseille

Arrivé à l’Olympique de Marseille avec une cheville abimée, Azzedine Ounahi ne s’est entrainé que quatre ou cinq fois avant de débarquer dans le club marseillais. Mais Medhi Benatia est convaincu que le compatriote d’Achraf Hakimi va briller à l’ OM sous les ordres d’Igor Tudor.

« Il peut enchaîner les matchs à douze kilomètres parcourus, il a une VMA colossale, des qualités techniques hors normes avec son contrôle orienté et sa façon de créer du décalage par jeu court, “je donne, je redemande”. En joueur intelligent, il doit désormais assimiler le style Tudor, qui demande de mixer justesse technique, intensité et projection », a confié Benatia à L’Équipe avant d’assurer qu’avec « Tudor, il a un entraineur extraordinaire, aux idées rappelant celles de (Gian Piero) Gasperini à l’Atalanta, un foot de courses et de pressing. »