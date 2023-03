Publié par Gary SLM le 19 mars 2023 à 22:26

La défaite du PSG (0-2) face au Stade Rennais noircit l'horizon pour Christophe Galtier. L’entraîneur du Paris SG n’a pas su éviter la défaire face au SRFC.

Après l’élimination du PSG de la Ligue des champions, le club de la capitale n’a plus d’autres choix que de se montrer solide en Ligue 1. Recevant le Stade Rennais ce dimanche, les Parisiens ont concédé une défaite qui ne manquera pas de remettre la question de l’avenir de son entraîneur sur la table. Le Paris SG a perdu son match de la 28e journée de L1 devant son public du Parc des Princes, le type de déconvenue qui laisse des traces.

Mercato PSG : avenir compromis pour Christophe Galtier

Christophe Galtier pourrait ne pas survivre à ces mauvais résultats de son équipe initialement taillée pour affronter des formations plus solides que l’équipe bretonne. L’entraîneur de Kylian Mbappé et Lionel Messi expliquait en conférence de presse que les Rennais vaguaient en montagnes russes avec des hauts et des bas. Il aurait mieux fait de se concentrer sur les démons de son équipe qui vient une nouvelle fois de décevoir les fans parisiens.

Outre un grand Steve Mandanda, les joueurs de coach Genésio ont fait preuve d’un grand sérieux dans leur façon d’aborder ce match. C’est l’ancien Lyonnais Karl Toko-Ekambi qui a ouvert la marque à la 45e minute pour le Stade Rennais. Alors qu’on attendait la réaction de l'équipe parisienne à la sortie des vestiaires, c’est un PSG encore plus endormi qu’en première mi-temps qui s'est montré.

Impuissant, l’ancien coach de l’ASSE assistait à une nouvelle offensive du SRFC qui permettra à Arnaud Kalimuendo de commettre une certaine forme de parricide avec son but à la 48e minute du match. L’ancien joueur du Paris SG règle ainsi ses comptes avec le club qui l’a formé, mais qui ne lui a pas vraiment laissé le temps de s’épanouir sous ses couleurs.

Kylian Mbappé a beau tenter les longues enjambées, rien n’y fait. Même les tentatives de transmission du ballon de Lionel Messi n’arriveront jamais au bon destinataire. C’est très mal en point moralement que les joueurs du PSG ont regagné leurs vestiaires au grand bonheur des visiteurs Rouges et Noirs. Même Kim Kardashian qui espérait célébrer un succès du PSG a vu son verre de vin lui sécher à la main.

Cette victoire permet au SRFC de retrouver la 5e place du classement en Ligue 1. Les Rennais peuvent continuer de croire en une troisième place qui les conduirait une nouvelle fois en Ligue des champions. Ce challenge est encore possible à relever pour le Stade Rennais qui n'est qu'à 6 points de l'Olympique de Marseille, prochain adversaire du Stade de Reims.