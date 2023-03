Publié par ALEXIS le 20 mars 2023 à 15:12

L’ ASSE va mieux en 2023 et entrevoit le maintien en Ligue 2. L'occasion pour Patrick Guillou d’interpeller la direction sur le futur de Sainté.

L’ ASSE est 12e de Ligue 2 à l’issue de la 28e journée, alors qu’elle était la lanterne rouge fin décembre 2022. Saint-Etienne a redressé la barre à partir du mois de janvier grâce à un mercato hivernal réussi. L’AS Saint-Etienne est actuellement sur une série de 7 matchs sans défaites, soit 4 victoires et 3 nuls.

Fort de cette série positive, les Verts regardent désormais vers le haut. L’équipe de Laurent Batlles accueille les Chamois Niortais le 1er avril après la trêve internationale. Un match que l’ ASSE mettra sans doute à profit pour renouer avec la victoire, après trois matchs nuls consécutifs. Il reste encore 10 journées avant la fin du championnat, mais la dynamique positive actuelle de l’ ASSE laisse présager une fin de saison heureuse pour le club ligérien. De ce fait, Patrick Guillou se projette déjà vers la saison prochaine.

Dans sa chronique pour Le Progrès, il invite les décideurs stéphanois à mettre en place un projet concret et ambitieux, afin de restaurer le mythique club du football français. « Après une année (2022-2023, ndlr) sabbatique, le triumvirat de l’exécutif commence à regarder autrement que par le bout de sa lorgnette. Dans les prochains mois, pour espérer jouer les prolongations, il lui faudra trouver le bon algorithme et faire preuve de beaucoup plus de pédagogie. Pour éviter la chute avec perte de connaissance », a-t-il prévenu.

ASSE : Patrick Guillou, « les dirigeants doivent proposer un cadre et un projet concret »

L’ancien défenseur des Verts pense au retour de l’ ASSE en Ligue 1 à l’issue de la saison 2023-2024 et propose un plan de redressement sportif et institutionnel du club. « Après des dispositifs et artifices pour limiter la casse, après quatre ans de traversée du désert, les dirigeants doivent proposer un cadre et un projet concret au grand public », a-t-il indiqué.

Quel actionnariat ? Quel budget ? Quel exécutif ? Quel staff ? Quelle politique sportive ? Quelle stratégie de recrutement ? Qui pour redessiner les contours de l’effectif ? Qui pour superviser la gestion des contrats et éviter un nouveau cas Jean-Philippe Krasso ? Qui pour annoncer haut et fort que l’objectif la saison prochaine sera la remontée ? », s'est interrogé Patrick Guillou. Le technicien et chroniqueur sportif recommande aussi à la haute direction de l’ ASSE « d'éviter absolument la vision erratique, surtout les espoirs déçus et de retenir les leçons du passé ».