Publié par JEAN-LUC D le 21 mars 2023 à 08:54

Désireuse de poursuivre l’aventure avec sa star Alexis Sanchez, la direction de l’OM aurait d’ores et déjà un premier accord avec l’attaquant de 34 ans.

Arrivé gratuitement l’été passé en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez réalise une grande saison sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Auteur de 16 buts et 1 passe décisive en 34 matches toutes compétitions confondues, l’international chilien serait à nouveau dans le collimateur de plusieurs formations qui se rappellent à son bon souvenir. Mais Pablo Longoria et la direction de L’OM seraient décidés à poursuivre l’aventure avec l’ancien avant-centre d’Arsenal et du FC Barcelone. D’ailleurs, les deux parties se seraient déjà mis d’accord sur un point précis.

OM Mercato : Rendez-vous programmé entre Alexis Sanchez et Longoria

En effet, selon les dernières informations relayées par le quotidien La Provence, l’Olympique de Marseille compte encore sur Alexis Sanchez pour la saison prochaine. Satisfait du rendement de l’ancien coéquipier de Lionel Messi, l’entraîneur marseillais Igor Tudor aurait expressément recommandé à son président Pablo Longoria de le convaincre d’activer sa seconde année en option contenue dans son contrat signé le 10 août dernier.

Ce mardi, le journal régional assure que les décideurs olympiens et le clan Sanchez auraient convenu de se retrouver en fin de saison pour décider de la suite. Mais en interne, l’OM est heureux de de pouvoir compter un tel joueur et un tel leader dans ses rangs. « Quand il parle, tout le monde l’écoute d’autant plus », relève-t-on au sein du vestiaire marseilalis. Selon La Provence, les dirigeants et Sanchez ont rendez-vous en fin de saison pour décider de la suite. L’OM se frotte les mains, tout heureux de compter un tel joueur et un tel leader.

« Quand il parle, tout le monde l’écoute d’autant plus » relève-t-on en interne. Interrogé sur son avenir il y a quelques semaines, le principal avait lui-même déclaré : « oui j'ai envie de rester ici. Après je suis ici pour gagner, pour gagner des titres. Je l'ai dit dés le premier jour. Je veux être champion, remporter des titres. Après le match de l'autre jour, j'étais plus triste que les supporters. Je pense à la victoire. Ce sentiment reste ancré en moi. J'ai toujours voulu gagner. On verra aussi en fonction des résultats qu'on obtient. » Pablo Longoria sait donc ce qu’il lui reste à faire.