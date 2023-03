Publié par ALEXIS le 22 mars 2023 à 09:59

L' ASSE compte des absents de taille pour la préparation du match contre Niort. De ce fait, Laurent Batlles est contraint de revoir ses plans.

L’ ASSE a repris les entraînements, mardi, à huis clos. Une reprise marquée par le grand retour d’Aïmen Moueffek dans le groupe. Blessé depuis le 11 février, le milieu de terrain formé à l’AS Saint-Etienne a intégré le collectif comme prévu. Les Verts profitent de la trêve internationale pour recharger les batteries. Les entraînements sont donc moins intenses. Les joueurs qui sont à l’infirmerie devraient également profiter de cette période pour se remettre en marche.

À partir de la semaine prochaine, les séances d’entraînement seront plus corsées pour préparer le match contre Niort. Mais cette préparation s’annonce compliquée pour l’entraîneur de l’ ASSE. Il n’a pas tout son effectif à disposition pour mettre son plan de jeu en place. Et pour cause, Thomas Monconduit (accumulation de cartons jaunes) et Léo Pétrot (expulsé contre le Havre) sont suspendus.

ASSE : Les absences de Krasso, Sow et Bouchouari bouleversent les plans de Batlles

Et ce n’est pas tout ! Quatre autres joueurs titulaires de l’équipe de Laurent Batlles sont absents. Il s’agit des internationaux Jean-Philippe Krasso (Côte d’Ivoire), Saïdou Sow (Guinée), Benjamin Bouchouari (Maroc) et Niels Nkounkou (Equipe de France espoirs).

Les trois premiers jouent avec leur sélection respective en Afrique et ne reviendront à Saint-Etienne que le mercredi 29 mars. Ils disputeront chacun deux matchs de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023). En plus de la fatigue des rencontres, il faudra compter avec les longs déplacements.

Krasso, Sow, Bouchouari ne reviendront certainement pas à 100% et il leur faudra du repos. Alors que l’ ASSE affronte Niort le samedi 1er avril en ouverture de la 29e journée de Ligue 2, il est donc évident que la préparation de Laurent Batlles se trouve bouleversée. Il se trouve contraint de revoir ses plans et ses choix. L' ASSE est en quête d'une victoire après trois matchs nuls consécutifs.