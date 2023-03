Publié par Enzo Vidy le 22 mars 2023 à 15:59

En difficulté cette saison avec l' OL, Moussa Dembélé a pris la décision de ne pas prolonger son contrat, et de partir libre l'été prochain.

L'histoire entre l' OL et Moussa Dembélé touche à sa fin. Depuis le retour d'Alexandre Lacazette l'été dernier, l'ancien buteur du Celtic ne trouve plus sa place dans le onze de Laurent Blanc. Pire encore, il subit les foudres des supporters lyonnais à cause de son manque de confiance ces dernières semaines.

L'aventure à l' OL avait pourtant bien commencé pour Moussa Dembélé. Arrivé en 2018, le joueur de 26 ans se montre rapidement décisif. Lors de sa première saison dans le Rhône, il dispute pas moins de 46 matches toutes compétitions confondues, en inscrivant un total de 20 buts. Des statistiques plus qu'honorables pour un premier exercice en Ligue 1.

Hormis la saison 2020-2021, Moussa Dembélé continue d'inscrire une vingtaine de buts par exercice. Mais cette année, l'attaquant français joue beaucoup moins, et comptabilise seulement 3 buts à l'heure actuelle. La fracture avec les dirigeants et supporters de l' OL est réelle. De ce fait, Moussa Dembélé a pris une grande décision sur son avenir.

OL Mercato : Moussa Dembélé partira libre en fin de saison

Si l'on en croit les informations du journaliste de Sky Sports, Florian Plettenberg, Moussa Dembélé ne prolongera pas son contrat à l' OL en fin de saison. En prenant cette décision, le joueur partira gratuitement lors du prochain mercato, empêchant l'Olympique Lyonnais de toucher une indemnité de transfert le concernant.

Toujours selon le journaliste, plusieurs clubs anglais, allemands et italiens, dont les noms n'ont pas filtré, sont d'ores et déjà sur le dossier afin d'attirer Moussa Dembélé dans les prochains mois. Reste à savoir quelle destination choisira l'attaquant français pour relancer sa carrière, et retrouver le chemin des filets.