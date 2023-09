La situation est tendue ces derniers jours à l'OL, après un début de saison complétement raté de la part du club, actuellement lanterne rouge de Ligue 1.

OL : Bruno Cheyrou veut apaiser la situation

Présent lors du Thinking Football Summit, un sommet réunissant de nombreux acteurs du football, Bruno Cheyrou est revenu sur la situation de l'OL, qui est grande difficulté, alors que la place de Laurent Blanc, actuel entraîneur, est plus que jamais remise en question. Dans son intervention, le directeur sportif du club rhodanien a tenu à apaiser les tensions, en promettant des jours meilleurs pour l'Olympique de Lyonnais, qui siège à la dernière place du classement de Ligue 1.

Bruno Cheyrou revient sur l'entame de l'exercice 2023-2024. "Malheureusement, ce n’est pas le début de saison que l’on attendait. Mais il s’est passé beaucoup de choses depuis un mois. Il faut un peu de temps pour tout mettre en place, pour que les choses soient un peu plus calmes et tranquilles, pour que l’on soit vraiment concentré sur le travail et qu’on intègre tous les changements. On aurait préféré gagner quelques matchs, c’est certain. Mais c’est peut-être la voie à suivre avant de connaître des jours meilleurs dans les mois à venir."

Un début de saison catastrophique pour l'OL

Plein de bonnes volontés, pas sûr pour autant que ces quelques phrases de Bruno Cheyrou suffisent à calmer les supporters lyonnais, qui peinent à se remettre de la dernière défaite contre le PSG (1-4), durant laquelle Bradley Barcola, vendu au Paris Saint-Germain, a reçu un terrible accueil. Avec trois défaites et un match nul depuis le début de la saison, les Gones n'ont récolté qu'un petit point en quatre rencontres de Ligue 1.

Alors que John Textor fait tout pour trouver un remplaçant à Laurent Blanc dans les prochaines heures, les tensions sont nombreuses au sein du club lyonnais. Les Gones vont donc devoir faire preuve de belles performances sur le terrain, afin d'apaiser la situation, pour retrouver un bel élan sportif qui pourrait relancer le club dans cette saison qui commence très mal dans le Rhône.