Publié par Enzo Vidy le 21 mars 2023 à 15:40

Recruté l'hiver dernier par le RC Lens contre une somme de 3,9 millions d'euros, Adrien Thomasson est devenu indispensable pour Franck Haise et le RCL.

Le RC Lens n'a pas été le club le plus actif lors du dernier mercato hivernal. Mais comme à chaque période de transfert, les dirigeants Sang et Or ont fait les choses intelligemment. De ce fait, le RCL est parvenu à boucler plusieurs prolongations au sein de son effectif. Jean-Louis Leca, Jonathan Gradit, Wesley Saïd ou encore Salis Abdul Samed font parties des tauliers qui ont renouvellé leur bail avec le RC Lens.

Un léger renforcement de l'effectif était également attentu par Franck Haise lors du mois de janvier. Pour répondre à la demande du coach artésien, les dirigeants lensois avait d'abord acté l'arrivé de Julien Le Cardinal en novembre dernier, en qualité de joker médical afin de compenser la grave blessure de Jimmy Cabot.

Ensuite, c'est au RC Strasbourg que la cellule de recrutement lensoise est allée piocher. Le 12 janvier dernier, le RC Lens officialise l'arrivée d'Adrien Thomasson contre un chèque de 3,9 millions d'euros. Depuis, le milieu de terrain lensois fait le bonheur de son entraîneur et des supporters Sang et Or.

RC Lens : Adrien Thomasson, la bonne pioche du RCL

Il s'est installé comme un titulaire indiscutable au sein du milieu lensois. Adrien Thomasson est devenu l'un des hommes providentiels de Franck Haise. Une adaptation éclair pour un joueur qui a vécu une première partie de saison délicate avec son ancien club, le RC Strasbourg.

En 13 matches disputés avec le RC Lens toutes compétitions confondues, Adrien Thomasson comptabilise déjà un total de 3 buts inscrits, et 2 passes décisives délivrées. Le week-end dernier face à Angers (3-0), c'est lui qui a idéalement servi Loïs Openda à la demi-heure de jeu pour permettre à l'attaquant belge de porter le score à 2-0.