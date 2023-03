Publié par Timothée Jean le 23 mars 2023 à 13:25

La direction de l' OM est proche de finaliser une deuxième vente en attaque. Après Nemanja Radonjic, Arkadiusz Milik ne reviendra pas à Marseille.

Les lignes bougent du côté de l’Olympique de Marseille durant cette trêve internationale. Après avoir massivement dépensé cet hiver, en recrutant Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha pour pas moins de 40 millions d’euros, l’ OM va devoir dégraisser. L’été prochain, la majeure partie des efforts des dirigeants phocéens se concentreront sur ce point.

Il faut dire qu’il est indispensable pour l’ OM de réduire son effectif pléthorique en vue de soulager un peu ses finances qui sont dans un état délicat. Pablo Longoria et son équipe ont bien conscience de cet impératif économique. Ainsi, de nombreux départs sont déjà envisagés en interne. Et avant l’ouverture du prochain mercato, l’ OM commence déjà à boucler quelques ventes.

Après avoir vu Nemanja Radonjic s’engager définitivement avec le Torino, le club phocéen s’apprête à se séparer d’un autre attaquant. Il est question d’Arkadiusz Milik. Prêté par l’ OM à la Juventus jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant polonais est bien parti pour poursuivre son aventure dans le Piémont. Et pour cause, la Vieille Dame compte lever son option d'achat estimée à 7 millions d'euros, plus 2 milions de bonus, dans les prochains jours.

OM Mercato : Les négociations s’intensifient pour Arkadiusz Milik à la Juventus

Tuttosport assure en effet que la Juventus compte finaliser le transfert définitif d’Arkadiusz Milik avant la date limite fixée en avril prochain. Les dirigeants turinois ont ainsi entamé des contacts avec la direction de l’Olympique de Marseille pour boucler ce deal au plus vite. Les Bianconeri auraient par ailleurs conclu un accord avec le principal concerné.

"Heureux" au sein de son nouveau club, Arkadiusz Milik n’a pas l’intention de bouger. Le joueur de 29 ans aurait déjà donné son feu vert pour signer un nouveau contrat allant jusqu’en juin 2026 avec la Juventus. Il ne serait donc plus qu’aux dirigeants de la Juventus de finaliser cette opération avec leurs homologues de l’ OM. Les Phocéens espèrent ainsi toujours un chèque en compensation. L’officialisation du transfert définitif d’Arkadiusz Milik à la Juventus ne serait plus qu’une question de temps.