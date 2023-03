Publié par Enzo Vidy le 23 mars 2023 à 18:25

Alors que l'Equipe de France affronte les Pays-Bas vendredi soir, Randal Kolo Muani est en pôle position pour débuter. Voici la compo.

Trois mois après la terrible désillusion face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde, l'Equipe de France fait son grand retour vendredi soir dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Pour démarrer cette nouvelle aventure, les Bleus vont recevoir un adversaire de taille au Stade de France, à savoir les Pays-Bas.

Un match difficile s'annonce, mais il faudra gagner pour entamer de la meilleure des manières ces éliminatoires. La dernière confrontation entre ces deux équipes remonte à novembre 2018 en Ligue des Nations, et n'avait pas vraiment réussi aux Bleus. En effet, les joueurs de Didier Deschamps s'étaient inclinés 2-0 à Rotterdam, au terme d'une performance plus que moyenne.

Pour la rencontre de vendredi soir, de nouvelles têtes seront présentes sur la pelouse du Stade de France. Un petit moment de nostalgie devrait apparaître dès les premières minutes en observant les cages de l'Equipe de France, qui ne seront pas occupés par Hugo Lloris. C'est Mike Maignan qui sera dorénavant le nouveau gardien numéro 1 des Bleus, et qui connaîtra demain soir sa première titularisation.

Equipe de France : Vers une titularisation de Randal Kolo Muani ?

Si une titularisation de Mike Maignan est d'ores et déjà actée, le doute subsiste toujours en ce qui concerne la pointe de l'attaque française. Entre Olivier Giroud et Randal Kolo Muani, Didier Deschamps va devoir trancher, et d'après L'Equipe, une option se dégage depuis mercredi soir.

En effet, le quotidien sportif annonce que Randal Kolo Muani est en ballotage favorable pour débuter la rencontre de l'Equipe de France vendredi soir. Une confirmation devrait intervenir ce jeudi à l'issue de la séance d'entraînement de veille de match. Cela signifierait qu'Olivier Giroud prendrait place sur le banc français au coup d'envoi de la rencontre. Pour le reste, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises dans le onze tricolore.

La compo probable de l'Equipe de France contre les Pays-Bas :

Gardien : M. Maignan

Défenseurs : J. Koundé, I. Konaté, D. Upamecano, T. Hernandez

Milieuxde terrain : A. Tchouaméni, A. Griezmann, A. Rabiot

Attaquants : K. Coman, R. Kolo Muani, K. Mbappé