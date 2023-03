Publié par Timothée Jean le 23 mars 2023 à 19:26

L’ OM est-il capable de titiller le PSG pour le titre de champion de France cette saison ? Florian Thauvin émet quelques doutes.

Après un bref passage chez les Tigres du Mexique, Florian Thauvin est de retour en Europe. Le milieu offensif a rejoint gratuitement l’Udinese cet hiver après avoir rompu son contrat avec le club mexicain. Ce transfert en Serie A sera donc l’occasion pour lui de relancer sa carrière sur le continent.

Et s’il a quitté l’Olympique de Marseille il y a plus deux ans déjà, Florian Thauvin continue de suivre avec beaucoup d’intérêt son ancien club. Le nouvel attaquant de l’Udinese vibre toujours devant les succès de l’ OM. D’ailleurs, l’international tricolore s’est réjoui des récentes performances des Phocéens. « Je pense qu’ils travaillent et jouent très bien. Ils ont de très bons joueurs et un excellent entraîneur », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par l’agence EFE.

OM : Florian Thauvin pessimiste pour le titre

Tenu en échec à domicile contre Strasbourg (2-2), l’Olympique de Marseille a su relever la tête avant la trêve internationale. Dimanche dernier, l’ OM est allé s’imposer sur la pelouse du Stade de Reims (1-2) dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Une véritable performance pour les Marseillais, car les Rémois restaient sur une série de 19 matchs sans défaites.

Grâce à ce succès à l’extérieur, l’ OM est revenu à la deuxième place de Ligue 1. Les hommes d’Igor Tudor n’ont plus que sept points de retard sur le PSG, battu par le Stade de Rennais ce week-end. Ce résultat redonne espoir aux supporters de voir leur équipe remporter le titre de champion de France devant le PSG. Pour cela, l’ OM devra réaliser un sans-faute lors des dix dernières journées de Ligue 1 tout en espérant que le Paris SG enchaine les déconvenues.

Mais Florian Thauvin reste pessimiste, assurant qu’il sera très difficile pour les Marseillais de passer devant l’ogre parisien en cette fin de saison. « Ce qui se passe, c’est que c’est très difficile en France parce que le PSG est là et ils ne perdent qu’un ou deux, maximum trois matchs par an, donc c’est difficile de finir premier », a-t-il conclu. Pour l'heure, l' OM fera tout pour conserver sa 2e place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.