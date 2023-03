Publié par Enzo Vidy le 24 mars 2023 à 11:34

Récemment revenu à l'entraînement avec l' OL, Anthony Lopes n'est pas certain d'être opérationnel pour le déplacement à Paris.

C'est un calendrier très chargé qui attend l' OL au retour de la trêve internationale. En plus de la Ligue 1 qui reprendra le dimanche 2 avril prochain face au PSG, l'Olympique Lyonnais va également disputer une demi-finale de Coupe de France trois jours après face au FC Nantes.

Une dernière ligne droite pour sauver une saison bien mal embarquée, et qui serait synonyme de catastrophe si l' OL ne parvient pas à décrocher une qualification en Coupe d'Europe. Actuellement 10e de Ligue 1, les Gones sont à 9 points de la 5e place occupée par le Stade Rennais. Un affrontement est prévu le 9 avril prochain entre ces deux formations, et pourrait valoir très cher au classement.

Cette trêve internationale tombe à pic pour Laurent Blanc, qui va pouvoir en profiter pour travailler, et récupérer des joueurs blessés ces dernières semaines. Parmi eux, Anthony Lopes souffre toujours d'une fracture au doigt, et même s'il est récemment revenu à l'entraînement, son indisponibilité pourrait être prolongée.

OL : Anthony Lopes donne des nouvelles plutôt inquiétantes

Pour le déplacement à Paris dans dix jours, l' OL espère pouvoir récupérer son gardien numéro 1, absent depuis plusieurs semaines à cause d'une fracture au doigt. Dans une récente interview accordée à OL Play, le joueur portugais était heureux de renfiler les gants en début de semaine.

"Il y a la satisfaction de revenir sur les terrains parce que je rongeais mon frein jusqu’à présent. On est dans une grosse période de semaine de tests pour voir si ça fonctionne, si je résiste à tout ce qui se passe dans mon doigt. Les sensations sont assez bonnes, mais tant que je n’ai pas retrouvé le groupe à 100%, rien n’est encore décidé et engagé."

Néanmoins, Anthony Lopes veut rester lucide, et a clairement fait comprendre qu'une participation au choc entre l' OL et le PSG est loin d'être actée. "J’ai hâte de retrouver les terrains, mais pas de certitude encore, loin de là. Je suis dans une vraie phase de test pour voir si je peux jouer et amener un vrai plus." Des déclarations pas vraiment rassurantes, à neuf jours de la reprise du championnat à Paris.