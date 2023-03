Publié par ALEXIS le 25 mars 2023 à 09:18

La vente de l’ OL à John Textor n’a pas poussé Aulas à prendre du recul. Il est resté président. Et quand on lui parle de retraite, il répond sans détour.

Jean-Michel Aulas, président de l’ OL, a évoqué plusieurs sujets dans une interview avec Olympique et Lyonnais, à l’occasion de la sortie de sa biographie "Chaque jour se réinventer".

Au sujet d'une probable démission en cas d'échec cette saison encore, il a indiqué que cette décision ne lui appartient plus, mais plutôt au nouveau propriétaire. « Ce n’est plus à moi de démissionner, c’est à mon actionnaire principal (John Textor) de dire ce qu’il veut faire. Je suis au service de l’investisseur », a répondu le dirigeant de 74 ans.

Cette saison, l'Olympique Lyonnais pointe à la décevante 10e place de Ligue 1, à 10 journées de la fin du championnat, et ne peut plus prétendre au titre de champion. L’équipe de Laurent Blanc est également hors course pour les trois premières places qualificatives pour la Ligue des champions. Pour sauver sa saison, elle s’accroche à la coupe de France. Les Gones sont en demi-finale face au FC Nantes, le 5 avril au stade de la Beaujoire.

OL : Jean-Michel Aulas, « ça serait impossible de stopper ... »

Ayant passé 35 ans à la tête de l’ OL Groupe, Jean-Michel Aulas n’a pas du tout l’intention de prendre sa retraite, malgré ses responsabilités à l' OL, à la FFF et dans ses nombreuses sociétés (une trentaine). Sa réponse au média spécialisé a été cash : « Pensez-vous stopper toute activité du jour au lendemain ? Je pense que ça serait impossible. »

« J’ai peur de me retrouver sans aucune activité […]. J’aurai la force de regarder des matchs sans être directement impliqué, mais de ne plus participer, je pense que ça serait au-dessus de mes efforts. Je vais continuer le plus longtemps possible à m’entretenir intellectuellement. Je n’ai pas envie de rien faire », a expliqué le président de l' OL.