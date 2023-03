Publié par Dylan le 25 mars 2023 à 16:23

Étincelant avec les Bleuets, une pépite de l'ASSE a affiché ses ambitions au plus haut niveau. Elle pourrait monter en régime sous Laurent Batlles.

L'AS Saint-Étienne ne s'est pas vraiment appuyé sur ses jeunes pour s'en sortir. Lanterne rouge depuis le début de la saison en Ligue 2 à la suite d'une pénalité puis de mauvais résultats, le club forézien s'en est remis à la qualité de sa cellule de recrutement. Le mercato estival avait déjà apporté quelques joueurs intéressants, ayant une certaine expérience en France (Cafaro, Lobry, Chambost, Dreyer...) mais c'est surtout le mercato hivernal qui aura tout changé.

Avec l'arrivée de Gaëtan Charbonnier, Niels Nkounkou ou encore Gautier Larsonneur, l'AS Saint-Étienne s'est amélioré dans tous les secteurs. Le premier a immédiatement convaincu avec 3 buts et une passe décisive en 7 matchs de Ligue 2, le second se montre de plus en plus décisif et le troisième rassure davantage dans les cages par rapport à ses partenaires, Etienne Green, Matthieu Dreyer et Boubacar Fall. Mais quelques espoirs du club tentent de bousculer la hiérarchie et gagner la confiance de Laurent Batlles par leurs prestations.

ASSE : Mathis Amougou se fait un nom chez les Bleuets

C'est le cas de Mathis Amougou. Le jeune milieu de terrain de l'AS Saint-Étienne (17 ans), appelé pour le Tour Élite de l'Euro U17 le 10 mars dernier, a réalisé une prestation XXL pour son premier match dans la compétition. Menés 1-0 par la Lettonie, les Bleuets s'en sont remis à lui pour retourner le scénario à leur avantage. Le Stéphanois a d'abord trouvé la faille sur une jolie frappe à 20 mètres, qui a permis à son équipe d'égaliser juste avant la mi-temps.

En seconde période, Amougou continue de se montrer dangereux et finit par donner la victoire à l'Équipe de France U17 d'un tir lointain. Une inspiration géniale qui lui offre également la première place d'un groupe composé de la Lettonie, l'Albanie et la Suisse. Assurés de la qualification en phase finale, les Bleuets tenteront de glaner un deuxième titre consécutif dans la compétition après celui de 2022, remporté face aux Pays-Bas. De son côté, la performance de Mathis Amougou pourrait lui permettre de se faire repérer par Laurent Batlles en vue de la saison prochaine. Le milieu n'a encore jamais eu sa chance en professionnel à l'ASSE.