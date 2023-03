Publié par Dylan le 26 mars 2023 à 10:06

En cruel manque de temps de jeu à l'OM, un jeune gardien s'impatiente. Il pourrait privilégier un départ en prêt cet été, si sa situation ne s'améliore pas.

Le prochain mercato estival risque encore d'être très animé à l'Olympique de Marseille. Le club phocéen traîne de nombreux dossiers, que ce soit pour des négociations de départ ou des futures arrivées. La prolongation de cadres comme Alexis Sanchez ou encore Sead Kolasinac sont les priorités. Mais la direction, emmenée par le président Pablo Longoria, doit aussi gérer le cas d'éléments indésirables.

On y retrouve notamment l'affaire Arkadiusz Milik, actuellement prêté par l'OM à la Juventus de Turin. Avec 8 buts et une passe décisive en 23 matchs toutes compétitions confondues, le joueur se plaît beaucoup chez les Bianconeri. Mais le club dirigé par Massimiliano Allegri ne voudrait pas boucler son transfert définitif selon La Gazzetta dello Sport. Les Phocéens espèrent une issue similaire au cas de Nemanja Radonjic, définitivement acheté par le Torino (2 millions d'euros) après un prêt concluant. D'autant que la vente de Milik serait plus rentable avec 7 millions d'euros selon L'Équipe. Pour rappel, la Juve a déjà dû payer un million d'euros pour son prêt d'une saison.

Simon Ngapandouetnbu n'apprécie pas sa situation à l'OM

Il fait partie de ceux qui se font discrets à l'OM. Simon Ngapandouetnbu, le troisième gardien du club, en a pourtant assez de son statut. Il n'a pas disputé la moindre rencontre cette saison sous les ordres d'Igor Tudor, et se sent totalement laissé de côté. Malgré un départ possible en Ligue 2 lors des deux derniers mercatos (Pau, Valenciennes), le Camerounais a été freiné par la direction phocéenne et une blessure.

Son agent a fait savoir auprès du quotidien local La Provence qu'un départ cet été serait plus que probable si la situation ne s'améliore pas : « On fera un point cet été, mais il ne souhaitera plus avoir le statut de 3ème gardien » peut-on lire. Simon Ngapandouetnbu n'a pas beaucoup d'espoirs de voir son rôle changer à l'OM, car le portier titulaire Pau Lopez et son remplaçant Ruben Blanco sont tous deux appréciés par le club. Reste à savoir si Pablo Longoria prendra en considération la plainte de Simon Ngapandouetnbu.