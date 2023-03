Publié par Dylan le 26 mars 2023 à 16:36

Recruté cet hiver en prêt, un défenseur de l'ASSE serait déjà en train de négocier son départ. Le tout sans avoir porté une seule fois le maillot Vert.

L'AS Saint-Étienne ne sait pas encore s'il jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Après 28 journées, le club forézien se situe à la douzième place mais ne compte que 2 points d'avance sur la zone rouge. Un constat qui alerte Laurent Batlles, le coach stéphanois alors que son équipe reste pourtant sur une série positive. Les Verts sont invaincus depuis 7 matchs (4 victoires, 3 nuls) mais ont vu revenir des concurrents directs comme Rodez (16ème), qui reste sur 3 succès d'affilée.

Malgré un resserrement au classement, la direction du club peut se satisfaire de nombreux recrutements. Le mercato hivernal a notamment permis à l'ASSE de retrouver un peu plus de solidité, grâce à l'arrivée de joueurs expérimentés (Charbonnier, Larsonneur, Fomba, Bamba...). Certains paris se sont aussi révélés payants comme celui de Niels Nkounkou. Le latéral gauche français prêté par Everton a notamment réalisé un mois de février de folie, avec un but et 4 passes décisives. Il a été récompensé par le titre de « pépite du mois » par la LFP.

ASSE Mercato : Mateo Pavlovic prépare déjà son départ, en Chine

Le transfert de Mateo Pavlovic, un prêt sans option d'achat en provenance de Rijeka (D1 croate), est en revanche un flop total. L'ancien d'Angers SCO n'a encore jamais porté le maillot de l'AS Saint-Étienne, malgré une arrivée dans les dernières heures du mercato hivernal. Le média local EVECT précise que le joueur n'a jamais montré les garanties nécessaires pour jouer à Laurent Batlles, qui a préféré faire confiance à ses tauliers habituels (Briançon, Pétrot...).

Le technicien de 47 ans a même osé relancer un indésirable, Saïdou Sow qui a su saisir sa chance au moment où Mateo Pavlovic pouvait potentiellement prendre place dans le onze de départ. Le défenseur central de 32 ans chercherait donc à résilier son prêt, lui qui se sent peut-être mis de côté par le staff forézien. Il aurait une touche en Chine, où un club à l'identité inconnue l'attendrait de pied ferme selon EVECT. Reste à savoir si Laurent Batlles acceptera son départ précipité, ou s'il compte l'utiliser pour la fin de saison.