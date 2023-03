Publié par Timothée Jean le 27 mars 2023 à 12:31

Auteur d’une belle saison à l’ OM, Alexis Sanchez aurait pu signer à Man City. Le buteur chilien s'est lui-même confié sur ce transfert manqué.

L’avenir d’Alexis Sanchez est l'un des sujets les plus traités ces dernières semaines dans la cité phocéenne, tant l’attaquant chilien ne cesse de surprendre par son niveau de jeu. En dépit de son âge avancé, le joueur de 34 ans enchaîne de belles prestations cette saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Il en est déjà à 16 buts inscrits en 34 apparitions toutes compétitions confondues.

Jamais Alexis Sanchez n’avait atteint un tel bilan depuis son départ de l’Inter Milan. Mais au-delà de ses statistiques impressionnantes, son attitude, son expérience du haut niveau et sa grande débauche d’énergie sont très appréciées à l' OM. Ses coéquipiers, les dirigeants du club et les supporters sont tous conquis par ses performances.

Cependant, avant de jouer pour l’ OM, Alexis Sanchez aurait pu évoluer dans d'autres écuries, notamment du côté de Man City. Il faut remonter à l’hiver 2018 pour retrouver les traces d'un intérêt des Cityzens à son égard. À cette époque, l’ancien joueur du Barça arrivait en fin de contrat avec Arsenal et était de libre de négocier avec le club de son choix. Flairant la bonne affaire, Man City s’était rapidement positionné pour l’attirer dans ses filets.

OM Mercato : Alexis Sanchez, tout était prêt pour son transfert à Man City

Pep Guardiola, qui l’avait déjà eu sous ses ordres à Barcelone, était personnellement entré en contact avec Alexis Sanchez pour le convaincre de signer. Ce deal semblait même totalement réglé entre les différentes parties, mais c’était sans compter sur l’ancien entraîneur des Gunners, Arsène Wenger, qui avait d’autres plans pour le buteur chilien.

« En 2018, j’étais sur le point de rejoindre Guardiola, il m’appelait tous les jours, il m’envoyait des messages. Tout était prêt, puis Wenger a tout bloqué. L’échange avait été annulé », a expliqué Alexis Sanchez dans une longue interview accordée la chaîne chilienne TVN. Finalement, l’ancien Barcelonais a quitté Arsenal pour rejoindre Manchester United en échange de Henrikh Mkhitaryan qui a fait le chemin inverse.

« Soudain, le téléphone portable sonne et c’est Mourinho. Il me dit Alexis, il y a le 7 pour toi ici, on joue la Ligue des champions et on va tout donner. Pour moi, c’était un rêve de jouer à Manchester United. Et des joueurs comme Cantona, Beckham et Cristiano Ronaldo ont porté le numéro 7 de United », a-t-il conclu. Après un passage mitigé à Manchester United, Alexis Sanchez a rejoint l'Inter Milan où il évoluera durant trois saisons avant de rebondir à l' OM cet été.