Publié par Enzo Vidy le 27 mars 2023 à 20:31

Alors que le FC Nantes retrouve la Ligue 1 dimanche prochain, Quentin Merlin est proche de faire son retour à la compétition.

C'est un moment décisif qui approche dans la saison du FC Nantes. Après quelques jours de repos à l'occasion de la trêve internationale, les Canaris vont faire leur retour en championnat dimanche prochain à la Beaujoire, avec la réception du Stade de Reims. Un match très important pour une formation nantaise qui ne possède que 6 points d'avance sur la zone de relégation.

Mais cette rencontre face aux Rémois de Will Still n'est certainement pas la plus attendue par les supporters nantais. En effet, le 5 avril prochain, le FC Nantes reçoit l' OL pour tenter de s'offrir une nouvelle place en finale de la Coupe de France. Tenants du titre de la dernière édition, les Canaris veulent réitérer l'exploit et obtenir une nouvelle qualification européenne.

À l'image de la saison dernière, le FC Nantes jouera cette demi-finale à la Beaujoire, et pourra compter sur son public pour tenter d'écarter l'Olympique Lyonnais. Mieux encore, Antoine Kombouaré pourrait enregistrer un retour de taille dans son secteur défensif face à Lyon.

FC Nantes : Quentin Merlin bientôt de retour avec le FCN

Absent depuis plus de deux mois en raison d'un problème aux adducteurs, Quentin Merlin est sur le chemin du retour. Comme l'indique Ouest-France, le défenseur du FC Nantes a joué avec la réserve nantaise en National 2 dimanche. Le jeune joueur de 20 ans a disputé l'intégralité de la première période, avant de céder sa place à la mi-temps.

Si le staff du FC Nantes ne veut prendre aucun risque avec son défenseur, il n'est pas impossible que Quentin Merlin fasse son retour dans le groupe nantais à l'occasion de la demi-finale de Coupe de France face à l' OL le 5 avril prochain.