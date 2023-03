Publié par Enzo Vidy le 27 mars 2023 à 19:01

Alors que Steve Hitchen semblait se rapprocher de l' OL, John Textor préfère se laisser du temps pour prendre la bonne décision.

Toujours en grande difficulté sur le plan sportif avec une triste 10e place à l'heure actuelle, l' OL compte bien corriger le tir la saison prochaine, et redevenir un cador du championnat de France. De ce fait, John Textor, arrivé à Lyon en décembre dernier en tant que nouveau propriétaire du club, travaille déjà sur différentes pistes pour restructurer les choses en interne.

Pour le moment, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou s'occupent du sportif, et plus particulièrement du recrutement de l' OL. Mais depuis plusieurs mois, les deux hommes ne font plus l'unanimité chez les supporters lyonnais, qui ne cessent de réclamer leur éviction.

Ces dernières heures, une rumeur annoncait une arrivée imminente d'un homme bien connu dans le monde du football, Steve Hitchen, afin de venir épauler Bruno Cheyrou lors des prochains mercato. Mais contre toute attente, John Textor aurait pris une autre décision qui ne devrait pas ravir les supporters de l' OL.

OL Mercato : John Textor ne veut pas se précipiter

Si l'on en croit les informations révélées par Foot Mercato, Steve Hitchen ne débarquera pas à l' OL malgré les avances de la presse anglaise ces derniers jours. En effet, la source indique ce lundi que John Textor veut prendre le temps de réfléchir avant de réorganiser l'Olympique Lyonnais en interne.

L'investisseur américain ne veut pas prendre de décision rapide, d'autant plus que les prochaines échéances s'annoncent importantes, notamment avec la demi-finale de la Coupe de France le 5 avril prochain à Nantes. Pour les supporters de l' OL, il faudra donc attendre cet été pour connaître les premiers mouvements que compte réaliser John Textor, qui sera scruté de très près lors du prochain mercato estival.