Publié par Timothée Jean le 27 mars 2023 à 18:31

Le milieu de terrain de l’ OM, Jordan Veretout, a défendu son coéquipier Azzedine Ounahi face aux nombreuses critiques dont il fait l’objet.

Auteur de prestations remarquables avec le Maroc lors de la Coupe du monde au Qatar, Azzedine Ounahi était fortement courtisé lors du mercato estival. Mais c’est bien l’Olympique de Marseille qui est parvenu à boucler sa signature. À la lutte avec plusieurs clubs étrangers, l’ OM a réalisé un travail conséquent pour le convaincre de signer en Provence.

La direction marseillaise a déboursé environ 10 millions d’euros pour son transfert. L’Olympique de Marseille a ainsi réalisé un très joli coup en s’attachant les services de l’une des révélations du Mondial. Sauf que jusqu’ici Azzedine Ounahi n’est toujours pas parvenu à s’imposer au sein de l’effectif marseillais, se contentant que des miettes sous les ordres d’Igor Tudor.

Excellent dribbleur, doté d’une grande qualité technique, l’international marocain n’a été titularisé qu’à une seule reprise par l’entraîneur croate. Pour le reste, l’ancien crack d'Angers SCO se contente de quelques apparitions en fin de match, ce qui ne lui a pas encore permis de se mettre en valeur à l’ OM. Les doutes commencent alors à naître au sujet de son recrutement.

OM Mercato : Jordan Veretout défend Azzedine Ounahi

Mais face à cette vague de critiques, Azzedine Ounahi peut compter sur le soutien de son vestiaire, à commencer par Jordan Veretout. L’international tricolore est monté au créneau pour défendre son coéquipier, assurant que l’adaptation est un facteur à prendre en compte. « Azzedine, je l’ai connu à la Coupe du monde, même avec Angers avant. C’est bien pour nous, c’est un plus pour l’équipe. C’est un très bon joueur techniquement, on a pu le voir à Nantes », a indiqué Jordan Veretout dans une interview accordée à Canal +.

Pour l’instant, Azzedine Ounahi ne devrait pas retrouver du temps de jeu à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le jeune milieu de terrain de l' OM s’est blessé ce samedi soir lors de la victoire du Maroc face au Brésil et devrait manquer plusieurs semaines de compétition.