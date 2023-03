Publié par ALEXIS le 28 mars 2023 à 15:41

L’ ASSE a poursuivi sa préparation ce mardi, mais Anthony Briançon n’a pas pris part à l’entraînement collectif et suscite une inquiétude avant Niort.

L’ ASSE se prépare activement pour son match contre Niort, samedi à 15h à Geoffroy-Guichard. D’après les informations d'Evect, le groupe était réduit lors de la séance de ce jour. Quatre internationaux de Saint-Etienne, Jean-Philippe Krasso, Benjamin Bouchouari, Saïdou Sow et Niels Nkounkou sont absents.

Revenu à l’entraînement collectif pendant la trêve internationale, Aïmen Moueffek enchaîne les séances sans souci. Remis de sa blessure à la cuisse, il devrait être apte pour affronter Niort, après un mois et demi d’absence. Thomas Monconduit n’est pas concerné par la préparation du match de la 29e journée de Ligue 2. En plus d'être touché aux ischio-jambiers, il est suspendu pour cumul de cartons jaunes. Mais selon la source, le milieu défensif de l’ ASSE était présent à l’Etrat où il s’est mis à la course, à l’écart du groupe.

ASSE : Anthony Briançon à l'écart du groupe ce mardi

Un autre joueur, et non des moindres, était aussi à l'écart du groupe. Il s’agit d’Anthony Briançon (28 ans) capitaine de l' ASSE. D’après les informations du média spécialisé, il « s’est entrainé de manière individuelle avec ballon aux côtés des préparateurs physiques du club ». Le défenseur a pourtant terminé le dernier match contre le Havre (2-2) sans souci. Le fait de s’entraîner individuellement suscite donc des interrogations sur la forme du joueur, à quatre jours de la réception de Niort.

Pour rappel, Anthony Briançon avait été victime d'une blessure ouverte sur le tibia, lors de la défaite de l' ASSE face au FC Sochaux (2-3), fin janvier. Il avait manqué trois matchs de suite, avant de revenir à Nîmes au bout de trois semaines d’absence.