Publié par ALEXIS le 28 mars 2023 à 11:11

La vente de l’ ASSE est au point mort depuis plusieurs mois. Et le dossier ne va pas bouger cette année. La raison est dévoilée.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux actionnaires majoritaires de l’ ASSE, ont mis le club ligérien en vente depuis 2018. Et ils sont entrés en négociations exclusives avec le groupe américain PEAK6, en mai 2018, mais les parties n’ont pas trouvé d’accord. Plusieurs investisseurs, dont Olivier Markarian, se sont ensuite manifestés pour racheter l’AS Saint-Etienne, en vain.

Le dernier candidat au rachat, avec lequel les deux propriétaires ont discuté, est l’homme d’affaires américain David Blitzer. Mais son offre ne les a pas convaincu. Après ce nouvel échec, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont déclaré publiquement en juillet 2022 : « La période de négociation exclusive a pris fin sans aboutir à un accord […]. Mais le processus de vente se poursuit. »

ASSE : Saint-Etienne « n'est plus attrayante pour un quelconque investisseur »

Malgré cette annonce, c’est le statu quo dans le dossier de la vente de l' ASSE. Selon les confidences d’un suiveur bien informé du club stéphanois pour But, la vente ne semble plus d’actualité. En tout cas, elle ne se fera pas cette saison, parce que les éventuels intéressés ont été refroidis par la relégation des Verts en Ligue 2. De plus, l’équipe de Laurent Batlles ne retrouvera pas l’élite à l’issue de la saison et lutte plutôt pour le maintien.

« L’ ASSE ne vaut plus grand-chose et n'a surtout plus rien d'attrayant pour un quelconque investisseur.Tant qu'il n'y a pas sportivement une possibilité de remonter, personne ne contactera les deux actionnaires. Ils ont déjà dit non à des offres sérieuses en Ligue 1… ça ne pourra pas se reproduire en Ligue 2. Aucun repreneur digne de ce nom ne soumettra, dans ces conditions, une offre. »