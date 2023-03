Publié par Enzo Vidy le 29 mars 2023 à 20:23

Alors que Steve Mandanda réalise une très bonne saison, le Stade Rennais aurait trouvé son successeur au Sénégal, avec Landing Badji.

Âgé de 38 ans, Steve Mandanda voit certainement la fin de sa carrière approcher à grands pas. Arrivé au Stade Rennais l'été dernier en provenance de l'OM, l'international français, qui a récemment annoncé sa retraite en Bleus, réalise une saison prodigieuse sous le maillot Rouge et Noir.

Titulaire à chaque rencontre, Steve Mandanda est toujours aussi solide sur sa ligne, et apporte également son expérience dans le vestiaire du Stade Rennais, comme le rappelle souvent son entraîneur, Bruno Genesio, lors de ses différents passages en conférence de presse.

Mais les dirigeants du Stade Rennais veulent également penser à l'avenir. Car si Steve Mandanda est lié avec le SRFC jusqu'en juin 2024, il lui faudra un digne successeur pour garder les cages rennaises. De ce fait, la cellule de recrutement bretonne aurait identifié un jeune gardien sénégalais.

Stade Rennais : Landing Badji a tapé dans l'œil du SRFC

Après Edouard Mendy, va-t-on voir un autre gardien sénégalais occuper les buts du SRFC dans quelques années ? C'est une hypothèse plausible d'après les dernières informations communiquées par Foot Mercato. En effet, la source indique que le gardien des U20 du Sénégal, Landing Badji, aurait tapé dans l'œil des dirigeants du Stade Rennais.

Le jeune portier de 19 ans s'est récemment démarqué en réalisant 6 clean sheets en autant de matchs lors de la CAN U20. Le SRFC ne serait pas le seul club français intéressé par Landing Badji. Le LOSC et le FC Lorient sont également à l'affût pour s'attacher les services du gardien sénégalais. Reste à savoir lequel de ces trois clubs sera le plus convaincant pour faire venir cette jeune pépite lors du prochain mercato estival.