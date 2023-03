Publié par Timothée Jean le 29 mars 2023 à 16:53

Soucieux de renforcer son effectif cet été, l’ OM pourrait revenir à la charge pour Elye Wahi. Le jeune attaquant s’apprête à quitter Montpellier.

Après avoir massivement investi lors du dernier mercato hivernal en recrutant Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha pour environ 40 millions d’euros, l’ OM devrait se montrer très inventif cet été. La direction de l’Olympique de Marseille travaille déjà en coulisse sur son prochain recrutement en vue de boucler quelques signatures.

Le club phocéen espère surtout renforcer son secteur offensif cet été. C’est dans ce sens que le nom de Marcus Thuram, en fin de contrat avec le Borussia M’Gladbach, a récemment été annoncé à l’ OM. Mais c’est peut-être du côté de Montpellier que le club phocéen pourrait trouver la perle rare. Suivi depuis longue date par les recruteurs marseillais, Elye Wahi (20 ans) se rapproche d’un départ du MHSC.

OM Mercato : Elye Wahi va quitter Montpellier, une aubaine pour Marseille ?

Le jeune attaquant franco-ivoirien réalise une bonne saison à Montpellier avec un bilan de 12 réalisations en 24 rencontres disputées. Ses performances commencent à attirer la convoitise de plusieurs clubs étrangers. Interrogé sur ce dossier, Michel Der Zakarian a lui-même avoué que Elye Wahi ne devrait pas s’éterniser à Montpellier.

« On sait qu’à court terme, il va être amené à bouger. On sait que l’on ne pourra pas le garder. Mais c’est comme ça… Beaucoup de clubs aujourd’hui fonctionnent comme cela. On a de très bons joueurs, mais ils s’en vont souvent », a déclaré l’entraîneur du MHSC dans des propos rapportés par RMC Sport.

Cette annonce est donc une bonne nouvelle pour un OM en quête de nouveaux renforts offensifs. Reste à savoir si les dirigeants marseillais reviendront à la charge pour la signature du jeune joueur. Rien n’est à exclure dans ce dossier. Pour l’heure, l’OM accueille Montpellier vendredi soir dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1.