Publié par ALEXIS le 30 mars 2023 à 08:20

Julien Stéphan est revenu sur son départ du Stade Rennais, après son limogeage de Strasbourg. Il regrette sa démission de Rennes, en mars 2021.

Julien Stéphan a fait ses premiers pas d’entraineur à la tête d’une équipe professionnelle au Stade Rennais. Après trois saisons à la tête de la réserve du SRFC, il a été nommé coach intérimaire en décembre 2018, dans la foulée de la mise à pied Sabri Lamouchi.

Le technicien de 42 ans a été confirmé ensuite comme entraineur principal. Mais lors de l’exercice 2020-2021, Julien Stéphan n’est pas allé au bout. Il a rendu sa démission après 27 journées de championnat, le 1er mars 2021.

Parti de Rennes, il avait rebondi à Strasbourg trois mois plus tard. Toutefois, le fils de Guy Stéphan (sélectionneur adjoint de l’Équipe de France) a été démis de sa fonction en Alsace en janvier 2023, à la suite d’une série de mauvais résultats.

Stade Rennais : Julien Stéphan avoue « une erreur » en démissionnant du SRFC

Revenu sur sa démission du Stade Rennais, décidée après une longue réflexion selon lui, il avoue aujourd’hui la regretter. Dans une interview accordée à beIN Sports, Julien Stéphan évoque une erreur de sa part.

« J’ai démissionné, je pense que j’ai fait une erreur à ce moment-là », a-t-il avoué. Je le dis aujourd’hui. Non, je ne referais pas pareil. À ce moment-là, j’ai considéré la période difficile avec des résultats qui étaient moins bons, j’étais peut-être la cause de ces problèmes-là. Or, ça arrive à tous les entraineurs d’avoir des périodes plus difficiles ».

Pour rappel, le natif de Rennes a remporté la coupe de France en 2019 et a qualifié le Stade Rennais pour la Ligue des champions en 2020. Cela faisait 48 ans que le club n’avait pas gagné un trophée et c’était sa première qualification en C1.