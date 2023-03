Publié par JEAN-LUC D le 30 mars 2023 à 13:52

Annoncé comme l’un des probables successeurs de Christophe Galtier au PSG, Luis Enrique a dévoilé sa préférence concernant la suite de sa carrière.

Après une énième désillusion en Ligue des Champions et une élimination précoce en Coupe de France face à l’éternel ennemi, l’OM, le PSG s’apprête à changer une nouvelle fois d’entraîneur. Arrivé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier ne devrait pas aller au terme de son bail avec les Rouge et Bleu jusqu’en juin 2024.

Libre depuis son départ de la sélection espagnole l’hiver dernier, Luis Enrique serait sur la liste des techniciens dont rêve le PSG la saison prochaine, selon les dernières informations du journaliste Rudy Galetti. Mais l’ancien coach du FC Barcelone semble avoir d’autres idées en tête.

PSG Mercato : Luis Enrique rêve de la Premier League

Profitant d’une interview accordée à la Cadena Ser ce mercredi, Luis Enrique a ouvertement avoué son intérêt pour la Premier League. Sans club depuis la Coupe du monde au Qatar, le technicien catalan se verrait bien sur un banc anglais et non au Paris Saint-Germain.

« J’aimerais travailler en Premier League. Je regarde plus le championnat anglais que le championnat espagnol. Je regarde les grandes équipes du championnat espagnol. Je n’irai pas dans n’importe quelle équipe, mais dans une équipe capable de faire des choses importantes. Je ne me fais pas d’illusions, pour être honnête, parce qu’il y a tellement de candidats. Mais j’ai de la chance, car ma vie personnelle me comble », a déclaré Luis Enrique, précisant toutefois qu’un nouveau challenge en Liga n’était pas forcément à exclure.

Annoncé dans les plans du Brésil, l’ancien milieu de terrain offensif ne semble pas intéressé par le poste. « Plusieurs équipes recherchent un entraîneur. Je ne pense pas que je sois le profil d'entraîneur d'une équipe comme celle du Brésil. Envoyez un autre profil d'entraîneur dans cette équipe que le mien. Personne du Brésil ne m'a contacté », a-t-il ajouté.