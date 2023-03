Publié par JEAN-LUC D le 31 mars 2023 à 05:05

En fin de contrat en juin, Sergio Ramos négocie avec le PSG pour une prolongation de son contrat. Mais le défenseur espagnol pourrait bien changer d’avis.

Vendredi, Nasser Al-Khelaïfi a avoué au micro de Marca que le Paris Saint-Germain travaille activement sur les prolongations de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Sergio Ramos. « Les gens veulent savoir ce qui se passe. Nous nous attachons à ce qu'ils continuent. Nous allons examiner ce que nous faisons et comment nous assurer que nous pouvons continuer et que nous faisons les choses correctement. Nous n'allons pas commettre d'erreurs. Je pense qu'il est très important que nous nous concentrions maintenant sur notre saison », a expliqué le président du club de la capitale française. Mais aux dernières nouvelles, l’ancien défenseur central du Real Madrid pourrait être tenté par un départ à l’issue de la saison. Un autre club étant disposé à lui offrir un pont d’or.

PSG Mercato : Sergio Ramos bientôt réuni avec Cristiano Ronaldo ?

D’après les informations relayées par L’Équipe, Sergio Ramos serait favorable à une prolongation avec le Paris Saint-Germain, mais l’international espagnol de 37 ans ne compte pas baisser considérablement son salaire actuel. Arrivé librement à l’été 2021, Ramos touche environ 10 millions d'euros par saison et compte bien garder cette manne s’il doit poursuivre avec le Champion de France en titre. Surtout que le club saoudien d’Al-Nassr, qui a déjà attiré Cristiano Ronaldo l'hiver passé, lui proposerait un contrat de deux ans avec à la clé un salaire annuel de 30 millions d’euros, soit trois fois ce qu’il gagne au PSG.

Avec une telle proposition, Ramos n’aurait pas l’intention de réaliser un énorme sacrifice pour rester en Ligue 1. Financièrement, le PSG a peu de chances de rivaliser avec le club saoudien et va devoir trouver un autre moyen pour conserver le défenseur central. Son intention n'est clairement pas de rehausser le salaire du champion du monde 2010, mais bien de le baisser ou sinon de le laisser filer librement.