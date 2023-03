Publié par JEAN-LUC D le 18 mars 2023 à 11:25

En fin de contrat le 30 juin prochain, Sergio Ramos se rapproche de plus en plus d’une prolongation avec le PSG. Le défenseur espagnol a répondu à l’offre de sa direction.

Après Marco Verratti et bientôt Marquinhos, Sergio Ramos pourrait lui aussi signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Arrivé gratuitement à l’été 2021, le défenseur central espagnol est parvenu à convaincre Nasser Al-Khelaïfi après une première saison compliquée. À tel point que, même s’il n’y a pas encore de négociations, « le président apprécie ses performances en Europe et envisage de lui offrir une année supplémentaire de contrat », à en croire le Mundo Deportivo. À 36 ans révolus, l’ancien capitaine du Real Madrid fait l’unanimité au sein du vestiaire et sa future prolongation serait aussi souhaitée par tout le monde. Surtout avec la blessure longue durée de Presnel Kimpembe. De son côté, Ramos serait d’accord pour rester un an de plus au PSG et aux conditions du club.

PSG Mercato : Sergio Ramos bientôt prolongé au Paris SG

Malgré une belle offre de l’Arabie Saoudite pour rejoindre son ami Cristiano Ronaldo et une ouverture toute aussi juteuse en MLS, Sergio Ramos souhaiterait poursuivre en Europe et serait proche de renouveler son engagement en faveur du Paris Saint-Germain. Mais à bientôt 37 ans, le Champion du monde 2010 « comprend que les conditions pour rester au PSG seront différentes de celles qu’il a aujourd’hui. »

En effet, d’après les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo, le protégé de Christophe Galtier aurait parfaitement conscience qu’une prolongation au Paris SG ne pourrait se faire qu’avec une réduction des 10 millions d’euros annuels qu’il perçoit actuellement. Si le dossier Messi coince encore, celui de Ramos serait sur le point de connaître son aboutissement.