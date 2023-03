Publié par Thomas G. le 31 mars 2023 à 12:41

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Carlo Ancelotti pourrait être remplacé au Real Madrid. Florentino Pérez a fait son choix.

Le Real Madrid est considéré comme la meilleure équipe de l’histoire du football. La saison dernière, les Merengues ont remporté leur 14e Ligue des Champions et un 36e titre de champion d’Espagne. Néanmoins, cette saison, les Madrilènes n’ont pas obtenu les résultats attendus et de nombreux changement pourraient être effectués cet été. Les dirigeants du Real Madrid veulent revenir au sommet dès la saison prochaine et les Merengues pourraient être très actifs durant le mercato estival.

Le Real Madrid pourrait notamment changer d’entraîneur cet été. Depuis plusieurs mois, Carlo Ancelotti est annoncé sur le départ. L’entraîneur italien serait le grand favori pour devenir le prochain sélectionneur du Brésil. Un rendez-vous serait prévu à Madrid entre le président de la fédération brésilienne et Carlo Ancelotti en avril. Dans le même temps, les dirigeants du Real Madrid seraient disposés à laisser partir le coach italien cet été afin d’entamer un nouveau cycle.

Les mauvais résultats en championnat et la défaite en Supercoupe d’Espagne auraient fragilisé le poste de Carlo Ancelotti. Selon les informations de Marca, seul un nouveau sacre en Ligue des Champions pourrait permettre à l’entraîneur italien de rester au Real Madrid. En parallèle, les Merengues auraient déjà commencé la quête de son successeur.

Real Madrid Mercato : Florentino Pérez aurait choisi Mauricio Pochettino

Cette semaine, la succession de Carlo Ancelotti aurait connu un nouveau rebondissement. Selon les informations de Defensa Central, Florentino Pérez aurait choisi le prochain entraîneur des Merengues. Le président du Real souhaiterait recruter Mauricio Pochettino cet été en cas de départ de Carlo Ancelotti.

Le technicien argentin pourrait donc retrouver un poste deux ans après son licenciement du Paris Saint-Germain. Florentino Pérez apprécie le profil de l’ancien entraîneur du PSG et sa capacité à gérer un vestiaire composé de stars. Le président du Real Madrid estime que Mauricio Pochettino est le candidat idéal pour prendre la succession de Carlo Ancelotti.