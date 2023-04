Publié par ALEXIS le 01 avril 2023 à 04:07

L’ ASSE compte plusieurs joueurs indisponibles pour le match contre Niort, samedi. Les Chamois dénombrent aussi 4 absences dans ses rangs.

L’ ASSE reçoit Niort ce samedi en ouverture de la 29e journée de Ligue 2, mais ce sera sans Boubacar Fall et Gaëtan Charbonnier, en rééducation, et aussi Thomas Monconduit et Léo Pétrot, suspendus. Le milieu défensif a accumulé trois cartons jaunes en moins de 10 matchs, alors que le défenseur central a pris un match ferme pour son carton rouge contre le Havre (2-2).

Attendu à Saint-Etienne, jeudi, Jean-Philippe Krasso devrait tenir sa place dans l’équipe type de Laurent Batlles, malgré son long périple entre les Comores, la Côte d’Ivoire et la France. Touché à la cuisse dans le même match que Gaëtan Charbonnier, Aïmen Moueffek est de retour et prêt à rejouer après un mois et demi d’absence.

ASSE : Boutobba, Kaboré, Conté et Passi blessés

Comme à l’ ASSE, Niort a aussi son nombre d'absents. Bernard Simondi a confirmé quatre absences ce vendredi, en conférence de presse d’avant-match. Il devra composer son équipe sans son joueur le plus décisif, Bilal Boutobba (10 buts en 27 matchs de Ligue 2). Il est suspendu. Idem pour le capitaine Charles Kaboré au milieu de terrain.

La défense des Chamois Niortais est également décimée avec la suspension d'Ibrahima Conté et l’indisponibilité de Bryan Passi. Le dernier est rentré de la sélection du Congo, blessé. « Une blessure aux ischio-jambiers, qui nécessite quelques semaines d'arrêt », selon l’entraîneur des Chamois. Quant à Junior Olaitan, il est incertain. Il est revenu d'Afrique mercredi, après un match avec sa sélection du Bénin au Rwanda.

Niort se retrouve donc diminué pour affronter l’ ASSE, un concurrent direct dans la course au maintien en Ligue 2. Le nouvel entraîneur du club des Deux-Sèvres est agacé : « Pour un effectif comme le nôtre, ce n'est pas anodin. »