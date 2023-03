Publié par ALEXIS le 30 mars 2023 à 20:22

Avant son déplacement à l’ ASSE, samedi, Niort est au bord de l’implosion. Le bureau de l'association serait sur le point de rendre sa démission.

Lanternes rouges de la Ligue 2, Niort affronte l’ ASSE ce samedi au stade Geoffroy-Guichard. Après sa victoire sur Laval (3-2) avant la trêve internationale, Niort espère enchaîner un deuxième succès Saint-Etienne afin de quitter la dernière place du championnat.

Le club des Deux-Sèvres pourrait passer devant Nîmes (19e) et Dijon (18e), si ces deux équipes, qui comptent aussi 26 points, ne gagnent pas lors de la 29e journée. Niort n'est donc pas condamné et peut encore se sauver du fait de l'écart dans la lutte pour le maintien en Ligue 2. Il faut noter que les 9 derniers clubs au classement se tiennent en seulement 7 points, à 10 journées de la fin du championnat.

ASSE : Le bureau des Chamois Niortais sur le point de démissionner

Cependant, Niort est secoué par une crise interne. Alors que l’équipe entraînée désormais par Bernard Simondi entame le sprint final décisif dans la course pour le maintien, face à l’ ASSE dans deux jours, le club se déchire. En effet, le bureau de l'association de club devrait présenter sa démission à l'issue d'une assemblée du conseil d'administration prévue ce jeudi soir, sauf revirement de dernière minute, selon les informations de France Bleu. D’après le média, les membres du bureau « jugent intenable de rester en poste dans la situation actuelle du club ».

Le président de l'association, Jean-Louis Epplin, ses deux vice-présidents, Marie-Françoise Bris et Frédéric Guyonnet, le trésorier, Eric Mariet, et le secrétaire, Eric Dabin, « ne se sentiraient plus en capacité de présider aux destinées de la structure. C'était devenu inéluctable. Malgré tous les efforts du président de l'association pour opérer un rapprochement entre la mairie et le club, c'est un constat d'échec. Nous sommes tristes et amers », a confié l'un des dix administrateurs niortais, sous couvert d'anonymat.

Quant au directeur général de la SASP Chamois Niortais, Mikaël Hanouna, il a annoncé la semaine dernière qu’il ne compenserait plus le déficit dans le budget. « Notre subvention d'équilibre annuelle pour l'association est de 372 000 euros, elle est déjà versée, et je ne vais pas verser plus. »