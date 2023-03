Publié par ALEXIS le 28 mars 2023 à 04:05

L’ ASSE joue gros contre Niort, samedi, car elle pourrait chuter encore vers la zone rouge. Balbir donne l’alerte dans sa chronique pour But Football Club.

L’ ASSE est certes 12e de Ligue 2 avant son match contre les Chamois Niortais, samedi (15h) au stade Geoffroy-Guichard, mais elle n’est pas l’abri d’une surprise. Elle est sous la menace de 5 clubs : le FC Annecy, Valenciennes FC et Pau FC, qui ont le même nombre de points (33) que les Stéphanois.

Rodez AF et le Stade Lavallois (31 points chacun) sont également en embuscade. Une défaite de l’AS Saint-Etienne, combinée avec des victoires de ces concurrents, rétrograderait les Verts à la 17e place de relégable.

Comme quoi, l’ ASSE est certes invaincue lors de ses 7 derniers matchs (4 victoires et 3 nuls), mais reste menacée de relégation en National. En effet, l’écart entre les clubs engagés dans la lutte pour le maintien est encore très serré.

ASSE : Denis Balbir évoque « un match à six points » contre Niort

Denis Balbir a prévenu les joueurs de Laurent Batlles sur le danger, dans la dernière ligne droite de la course pour le maintien. « L’AS Saint-Etienne joue un match très important contre Niort. Dans une course où les Verts ne sont pas encore tirés d'affaire, c'est vraiment un match à six points », a-t-il indiqué, en exclusivité pour la source. Face à des Chamois en difficulté, l' ASSE doit en profiter pour faire la bascule et se détacher définitivement de la zone rouge. »

Après Niort, les Stéphanois affronteront le Paris FC (10e), Grenoble Foot (7e), le FC Metz (4e), Rodez (16e) dans le même mois d'avril. A la suite des Chamois, « il faudra faire de même durant tout le mois d'avril, un mois qui sera décisif dans la course au maintien », d'après le journaliste supporter de l' ASSE.