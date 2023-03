Publié par Enzo Vidy le 31 mars 2023 à 17:49

Toujours en attente de son heure, Vitinha est fortement pressenti pour débuter la rencontre face à Montpellier, avec l'objectif de se révéler.

Joueur de l'OM depuis l'hiver dernier après avoir été recruté 32 millions d'euros par Pablo Longoria, Vitinha n'a pas encore eu l'occasion de démontrer tout son potentiel offensif. Avec seulement 93 minutes au compteur, l'attaquant portugais continue de susciter beaucoup d'attente, tout en faisant naître certaines critiques à son égard, la dernière en date étant celle de Daniel Riolo au micro de RMC il y a quelques jours.

"Vitinha, franchement… Les échos que j’ai c’est qu’ils ont chopé une banane sur l’affaire. Elle est chère la banane mais à mon avis il y a eu du croquage. Dans le milieu, de tous les scouts et agents qu’il avait vu avant, il n’y en a pas un qui était pour dire que c’était ce prix-là et que ça valait le coup."

Un constat relativement sévère envers un joueur qui ne joue presque pas. Ce vendredi soir, l'OM accueille Montpellier au Vélodrome, et Vitinha semble bien parti pour démarrer la rencontre, profitant d'un enchaînement de matchs conséquent d'Alexis Sanchez ces dernières semaines. Le moment semble donc idéal pour répondre d'une belle manière à ses détracteurs, qui se font de plus en plus nombreux en ce moment.

OM-Montpellier : Le grand soir de Vitinha ?

C'est un match primordial pour la fin de saison marseillaise. Cette rencontre entre l'OM et le Montpellier HSC marque le commencement du sprint final de l'exercice 2022-2023, et à Marseille, les espoirs de titre ne se sont pas encore complètement évaporés.

Toutefois, un faux pas face au voisin montpelliérain serait une véritable catastrophe, et la pression est grande sur les hommes d'Igor Tudor, toujours à 7 points du PSG. Un contexte pas des plus agréables pour l'OM, mais qui pourrait faire les affaires de Vitinha. Si sa titularisation est confirmée, l'attaquant portugais sera scruté de près ce vendredi soir au Vélodrome, et une grande performance de sa part ne passerait pas inapercue, bien au contraire.

L'occasion est parfaite pour se mettre le public du Vélodrome dans la poche, et nombreux sont les joueurs à savoir que cette tâche est loin d'être facile. La balle est désormais dans le camp de Vitinha, à lui de faire le travail ce vendredi soir.