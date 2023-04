Publié par ALEXIS le 01 avril 2023 à 01:07

Souffrant de douleur musculaire avant la trêve, Lacazette, buteur de l’ OL, est impatient d’affronter le PSG en Ligue 1 et le FC Nantes en coupe de France.

Alexandre Lacazette avait les muscles qui sifflaient lors du dernier match de l’ OL face au FC Nantes, le 17 mars, avant la trêve internationale. Il était sorti du terrain après un peu plus d’une heure de jeu.

Le buteur de l’Olympique Lyonnais avait été remplacé par Moussa Dembélé (65e). Il avait rempli sa mission avant de quitter le terrain et ses coéquipiers, car c’est lui qui avait égalisé pour son équipe (1-1, 24e).

À l’issue de la rencontre, Alexandre Lacazette avait donné la raison de sa sortie prématurée. « Ce n’est pas de l’économie, c’est juste que je ressentais de la fatigue dans le muscle. Je n’avais pas envie de rechuter […]. J’ai préféré laisser ma place. »

Justifiant la sortie du capitaine de l’ OL, Laurent Blanc avoue qu’il avait prévu de le faire jouer seulement une mi-temps. « Je voulais le sortir au bout de 60 minutes, c’était prévu », a-t-il confié. Si on avait mené au score, je l’aurais sorti dès la pause. »

Il faut noter qu’Alexandre Lacazette avait manqué les trois précédents matchs des Gones, en raison d’une douleur aux ischio-jambiers. Il avait donc été ménagé face au FC Nantes, car il était en reprise.

OL : Lacazette a hâte d'affronter le PSG et le FC Nantes

Après deux semaines d’arrêt dues à la trêve internationale, l’avant-centre de 31 ans ne cache pas son impatience de rejouer. Il évoque justement le déplacement à Paris en championnat, ce dimanche (20h45) et la demi-finale contre les Canaris, à la Beaujoire, le mercredi 5 avril. Il se projette même sur la réception du Stade Rennais, le dimanche 9 avril. Soit trois matchs en 8 jours pour Lyon.

« Abordez-vous ces matchs avec impatience ? Totalement. C'était très long, pour moi, surtout après ma blessure, parce que j'avais eu peu de temps de jeu avant la trêve », a répondu Alexandre Lacazette. On a bien travaillé, et avec des matchs aussi intéressants à jouer, Paris, Nantes et Rennes, on a hâte. »

Le N°10 de l' OL pense fort à la coupe de France, mais il se fixe d'abord sur le Paris Saint-Germain. « Forcément, la demi-finale de coupe est dans nos têtes, mais comme le coach nous le répète, il faut rester concentré sur Paris. Pour bien se préparer, il ne faut pas se louper au Parc des Princes. On a envie de faire un gros match […] », a rassuré Alexandre Lacazette.