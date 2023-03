Publié par Timothée Jean le 31 mars 2023 à 22:37

Le milieu de terrain de l’ OM, Valentin Rongier, se sent beaucoup plus à l’aise sous les ordres d’Igor Tudor, ce qui se ressent dans son jeu.

Il y a des joueurs qui semblent totalement métamorphosés depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’Olympique de Marseille. C’est notamment le cas de Valentin Rongier. Le milieu de terrain français réalise une saison exceptionnelle à l’ OM. Quel que soit son repositionnement sur le terrain, le joueur de 28 ans enchaine des prestations très convaincantes.

Sa lecture du jeu, ses qualités techniques et sa polyvalence font beaucoup de bien à la formation marseillaise. Associé à Jordan Veretout devant la défense, Valentin Rongier est incontestablement l’un des meilleurs joueurs l’ OM cette saison. Il a déjà disputé 37 rencontres, toutes compétitions confondues, ce qui fait de lui l’un des joueurs les plus utilisés de l’ OM.

Ces bonnes performances tout au long de la saison font de lui un candidat crédible chez les Bleus. « Pour moi, c’est un joueur de l'équipe nationale », avait récemment indiqué Igor Tudor, qui ne tarit pas d’éloigner envers sa sentinelle.

OM Mercato : Le sacrifice de Valentin Rongier pour signer à Marseille

Toutefois, Valentin Rongier a connu des débuts difficiles à l' OM. Lors de ses premiers mois dans la cité phocéenne, l’ancien capitaine du FC Nantes n’a pas eu l'influence espérée sur le jeu phocéen. D’ailleurs, son arrivée à l’ OM à l’été 2019 était loin d’être acquise. De profonds désaccords économiques entre les dirigeants marseillais et leurs homologues nantais bloquaient l’aboutissement de ce deal.

Déterminé à rejoindre l’ OM, Valentin Rongier a alors accepté de faire un énorme sacrifice financier en vue de décanter la situation. « Il manquait une certaine somme dans le transfert et il fallait trouver cette somme-là. J’ai demandé à Valentin qu’il fasse un effort sur son salaire, mais qu’il puisse le récupérer si jamais ils étaient qualifiés en Ligue des champions, ce qui s’est passé l’année d’après », a révélé son ancien agent Franck Belhassen sur les ondes de RMC Sport. Rongier s’était finalement engagé quelques jours plus tard avec l’ OM en qualité de joker médical et ne regrette pas son choix.