Publié par ALEXIS le 01 avril 2023 à 13:13

Sifflé par les supporters du FC Nantes, Andy Delort promet de satisfaire les attentes du club et de son public, dans la dernière ligne droite de la saison.

Recrue hivernale du FC Nantes, Andy Delort peine à se montrer décisif. Il n’a pas marqué le moindre but en 9 matchs de Ligue 1 et le 16e de finale retour de Ligue Europa disputés depuis sa signature le 31 janvier 2023.

Toutefois, il n’est pas inquiet même s’il reconnait que son rendement est « moyen » ! Il rassure plutôt les supporters du FCN,vant le match de Ligue 1 contre le Stade de Reims, dimanche (15h), et surtout la demi-finale de la coupe de France face à l’OL, le mercredi 5 avril à la Beaujoire.

« Évidemment, j’aurais préféré faire mieux pour mes débuts à Nantes. Mais bon, on va attaquer le sprint final, il reste deux mois de compétition et j’espère être décisif », a annoncé le nouvel avant-centre des Canaris, dans des propos rapportés par Ouest-France.

FC Nantes : Andy Delort, « je ne me fais pas de souci, ça va venir »

Andy Delort n’a certes pas encore marqué de but avec le FC Nantes en championnat, mais il a inscrit un doublé sur penalty en quarts de finale de la coupe de France face au RC Lens (2-1). « C’est vrai que j’attends mon premier but dans le jeu, surtout à la Beaujoire. Je ne me fais pas de souci, ça va venir », a-t-il rassuré ensuite.

Il y a toujours des périodes avec un peu moins de confiance. Moi, je joue avec le cœur, avec et pour le public. C’est pour ça que ça me fait mal au cœur de ne pas marquer. La situation de l’autre fois (les sifflets lors de sa sortie), ça me touche forcément. Je comprends ce genre de réaction, c’est normal qu’il y ait de l’attente ».

L’équipe d’Antoine Kombouaré a trois rendez-vous capitaux au stade de la Beaujoire, en 8 jours. Après Reims et Lyon, le FC Nantes reçoit encore l’AS Monaco, le 9 avril.