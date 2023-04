Publié par Dylan le 01 avril 2023 à 15:13

Pas suffisamment décisif selon son entraîneur Laurent Batlles, un milieu de l'ASSE pourrait voir son avenir au club se ternir dans les prochains mois.

En dépit d'un match capital pour le maintien face à Niort, l'AS Saint-Étienne est sous tension. Douzième de Ligue 2, mais avec seulement 2 points d'avance sur la zone de relégation, le club forézien doit s'appuyer sur sa série positive (7 matchs sans défaite) pour espérer une victoire précieuse. D'autant que les Verts seront à Geoffroy-Guichard pour affronter la lanterne rouge. Les Chamois Niortais possèdent, pour leur part, 5 longueurs de retard sur le premier non-relégable Rodez.

L'enjeu est donc de taille et forcément, les acteurs sont tous impatients d'en découdre. Laurent Batlles, l'entraîneur de l'ASSE, a tenté de mettre la pression sur son adversaire du jour en motivant ses troupes. Il estime aussi que certains joueurs de l'équipe doivent se montrer plus décisifs, à l'image de Victor Lobry. Arrivé l'été dernier en provenance de Pau, le milieu de terrain ne le séduit pas complètement sur le terrain.

ASSE Mercato : Victor Lobry dans le viseur de Laurent Batlles

Malgré sa participation à 26 des 28 rencontres de Ligue 2 cette saison, Victor Lobry est peu décisif sous les couleurs de l'AS Saint-Étienne. Avec un but et 2 passes décisives, le milieu de 27 ans fait moins bien que lors de l'exercice précédent. Avec le Pau FC, il avait alors inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en 37 matchs de championnat. Laurent Batlles espère que son joueur améliorera son bilan d'ici juin : « Victor manque de stats, comme Benjamin (Bouchouari). Ils doivent être plus décisifs. Ils doivent apporter des buts, des passes » a-t-il tranché devant la presse.

Le technicien de 47 ans a quand même relevé des points positifs chez Lobry et Bouchouari : « Ils courent plus de 12 kms par match. Cela explique qu'ils peuvent parfois manquer de lucidité dans le dernier geste » a-t-il poursuivi. Considéré comme le chouchou des Verts en février, Victor Lobry sait ce qu'il lui reste à faire pour conserver ce statut. La fin de saison de l'ASSE pourrait jeter un froid sur son avenir si le maintien n'est pas atteint.