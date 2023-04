Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2023 à 16:13

Priorité de Luis Campos pour renforcer l’attaque, Victor Osimhen a fait l’objet d’une rencontre avec le PSG. Le buteur du Napoli pourrait débarquer dans la capitale cet été.

À la recherche d’un attaquant capable d’évoluer dans un rôle de pivot pour laisser plus de liberté à Kylian Mbappé sur le terrain, Luis Campos a coché le nom de Victor Osimhen comme la priorité numéro 1 pour le prochain mercato estival du Paris Saint-Germain. Auteur de 25 buts et 5 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues, l’ancien avant-centre de Lille OSC a réussi à convaincre les dirigeants parisiens qu’il possède le profil idéal pour évoluer aux côtés de Mbappé.

Selon les informations relayées ces dernières heures par RMC Sport, Luis Campos serait même déjà passé à l’action dans ce dossier. En effet, le conseiller football du club de la capitale aurait rencontré l'entourage de Victor Osimhen pour le convaincre de rejoindre l’effectif des Rouge et Bleu. Toujours selon la même source, l’ancien coéquipier de Fabian Ruiz n'aurait pas donné son accord, mais ne serait pas non plus contre un retour en Ligue 1. Pour autant, le PSG devra mettre la main à la poche pour boucler cette opération. Et c’est loin d’être gagné.

PSG Mercato : Victor Osimhen trop cher pour le Paris SG ?

Selon les renseignements recueillis par RMC Sport, le président du SSC Naples, Aurelio De Laurentiis, attendrait au moins 100 millions d'euros pour laisser filer Victor Osimhen. Un montant qui complique les affaires de Luis Campos, car le Paris Saint-Germain ne disposera pas d’une telle enveloppe pour recruter cet été. Mais le dirigeant portugais réfléchirait à un montage pour rendre possible cette transaction. L’échange de joueurs pourrait être l’une des solutions envisagées, avec notamment l’inclusion de Leandro Paredes et Mauro Icardi dans le deal. Reste maintenant à savoir si les Italiens seront d’accord pour réaliser une telle opération et si les joueurs concernés voudront aller à Naples.