Publié par Dylan le 02 avril 2023 à 12:15

Avant une demi-finale de Coupe de France à disputer contre le FC Nantes, Alexandre Lacazette estime que l'OL doit prendre confiance.

Oui, ce rendez-vous contre le FC Nantes est capital pour l'Olympique Lyonnais. Dixième de Ligue 1, le club rhodanien ne peut quasiment plus jouer l'Europe via le championnat et doit donc se concentrer sur la Coupe de France, seule compétition où il peut encore en rêver. Mais avant, les Gones ont un match à disputer au Parc des Princes ce dimanche. Pour le compte de la 29ème journée de Ligue 1, Laurent Blanc et ses troupes se déplacent en effet sur la pelouse du PSG, actuel leader de la division.

Un voyage périlleux, mais qui sera pris au sérieux par l'OL. Le serial buteur du club, Alexandre Lacazette, voit cette rencontre comme l'occasion de se lâcher avant Nantes : « Il y a la confiance à aller chercher. On a aussi envie de faire un gros match. Ce sont toujours les gros matchs de la saison, dans le calendrier, on les regarde. C’est dommage que ce soit trois jours avant un gros match. On doit faire une belle prestation dès dimanche pour être au mieux contre Nantes » a-t-il expliqué devant la presse.

OL : Lacazette prêt à faire un gros coup contre le PSG

Face au PSG, l'OL devrait donc vendre chèrement sa peau. Laurent Blanc, l'entraîneur rhodanien est dans le même état d'esprit que son attaquant et capitaine Alexandre Lacazette. Il devrait aligner son onze type face à la meilleure formation de Ligue 1. Le club de la capitale a l'occasion de faire un pas de géant vers le titre en cas de succès, lui qui a vu l'OM faire match nul contre Montpellier (1-1) vendredi.

Pour cette rencontre, Blanc ne pourra pas compter sur son latéral droit Malo Gusto, toujours en soins depuis sa blessure contractée en février. Les défenseurs Nicolas Tagliafico et Saël Kumbedi sont sous la menace d'une suspension, eux qui ont déjà reçu 4 cartons jaunes cette saison. Ils ne devraient pas être utilisés par le technicien de 57 ans face à Paris. De son côté, l'entraîneur francilien Christophe Galtier devrait également aligner sa composition type avec notamment Kylian Mbappé et Lionel Messi en attaque. Seul El-Chadaille Bitshiabu pourrait être la surprise du PSG en charnière centrale, à la place de Sergio Ramos.