Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2023 à 18:13

À la veille du choc de Ligue 1 contre l’OL, Christophe Galtier, coach du PSG, a dévoilé son groupe de joueurs retenus. Découvrez aussi les compos probables des deux équipes.

En clôture de la 29e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille l’Olympique Lyonnais de Laurent Blanc ce dimanche à 20h45. Et comme c’est le cas depuis ces derniers mois, l’entraîneur parisien ne pourra pas disposer de tout son monde pour ce choc contre les Gones. Annoncé incertain, Sergio Ramos est finalement forfait pour ce match, mais le défenseur central espagnol n’est pas le seul absent du groupe des 19 joueurs convoqués par Christophe Galtier. En effet, outre Presnel Kimpembe et Neymar, opérés et forfaits pour le reste de la saison, Nordi Mukiele et Carlos Soler vont aussi manquer la réception de l’équipe lyonnaise. En revanche, Juan Bernat, Marquinhos et Achraf Hakimi sont présents tout comme les jeunes El Chadaille Bitshiabu, Timothée Pembélé, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi.

Le groupe du PSG contre l’OL

Gardiens : Rico, Letellier, Donnarumma

Défenseurs : Marquinhos, Danilo, Hakimi, Bernat, Nuno Mendes, Pembélé, Bitshiabu

Milieux : Verratti, Ruiz, Zaïre-Emery, Vitinha, Renato Sanches, Gharbi

Attaquants : Mbappé, Messi, Ekitike.

La compo probable du PSG

En défense, Sergio Ramos devrait être remplacé par le jeune El Chadaille Bitshiabu aux côtés de Danilo Pereira et Marquinhos. Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont attendus sur les côtés de la défense. Au milieu, Marco Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz vont se charger d’alimenter l'attaque composée de Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Paris SG : Donnarumma - Hakimi, Danilo, Marquinhos, Bitshiabu ou Ramos, Mendes - Vitinha, Verratti, Ruiz - Messi, Mbappé.

La compo probable de l’OL

En face, Laurent Blanc va aligner son meilleur onze possible puisque l’Olympique Lyonnais (10e) a besoin de prendre des points pour remonter dans le classement et espérer une place européenne à la fin de la saison. Avant son quart de finale de Coupe de France face au FC Nantes, l’OL va se présenter au Parc des Princes avec son habituel 4-2-3-1 avec le duo Caqueret-Thiago Mendes devant la défense. En attaque, Alexandre Lacazette devrait être soutenu par un trio de jeunes, Barcola et Jeffinho sur les ailes, Cherki dans l'axe.

Lyon : Lopes - Diomandé, Lovren, Lukeba, Henrique - Caqueret, Thiago Mendes - Barcola, Cherki, Jeffinho - Lacazette.