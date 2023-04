Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2023 à 17:15

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi pourrait finalement prendre la résolution de quitter le PSG cet été. L’Argentine en est convaincue.

Alors qu’une prolongation de deux ans semblait déjà acquise il y a quelques semaines, la donne aurait finalement changé pour l’avenir de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. À quelques mois de la fin de son contrat avec le PSG, l’international argentin souhaiterait désormais retourner au FC Barcelone. Une tendance confirmée vendredi par le vice-président du club espagnol, Rafa Yuste, qui a confirmé des négociations avec les représentants de l’attaquant de 35 ans. En Argentine, le journaliste Martin Arevalo du média ESPN assure que la Pulva va effectivement quitter les rangs du Paris SG pour retourner à Barcelone cet été.

« Messi va quitter Paris. Ils n'ont jamais compris qu'ils avaient le meilleur. Le bonheur de Leo est au FC Barcelone. Et même s'il doit jouer gratuitement, il essaiera de le faire », a indiqué le journaliste argentin sur sa page Twitter. Aux dernières nouvelles, la direction du Barça aurait trouvé la solution pour rapatrier Messi sans forcément se ruiner.

PSG Mercato : Lionel Messi prêt au sacrifice pour retourner au Barca ?

Ce dimanche, le journal régional Le Parisien a dévoilé le montage du FC Barcelone pour boucler l’opération Lionel Messi. Déterminé à rapatrier son ancien capitaine, le club catalan, bien conscient qu’il ne pourra pas s’aligner sur le salaire actuel que lui verse le Paris SG, proposerait au Champion du monde 2022 d’émarger à moins de 10 millions d’euros annuels.

Et pour compenser ses pertes, le coéquipier de Neymar et Mbappé pourrait aussi toucher une partie des revenus liés aux nouveaux sponsors, qui viendront s’il signe son retour au Camp Nou. En plus, Joan Laporta et les décideurs barcelonais lui proposeraient encore un intéressement sur les billets vendus pour les matches à domicile. Reste maintenant à savoir si cela suffira à convaincre le compatriote d’Angel Di Maria de retourner à Barcelone cet été.