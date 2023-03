Publié par JEAN-LUC D le 31 mars 2023 à 14:19

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Lionel Messi prépare bien son retour au Barça. Le vice-président du club catalan l’a confirmé.

Ces dernières heures, la célèbre émission El Chiringuito a révélé que Lionel Messi a refusé l’offre de prolongation du Paris Saint-Germain il y a quelques jours. En effet, le média ibérique explique que si le PSG lui donnait la possibilité de rester en Ligue 1 pour une saison supplémentaire, le champion du monde 2022 aimerait encore évoluer au haut niveau pendant deux ans avant de rejoindre une destination exotique, en MLS ou en Arabie saoudite.

Libre en fin de saison, LionelMessi pourrait donc quitter le PSG. En cas de départ de la capitale française, l’international argentin de 35 ans pourrait rebrousser chemin et retourner à Barcelone.

PSG Mercato : Lionel Messi discute avec le Barça

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a récemment avoué que le PSG espère poursuivre avec ses stars, notamment Lionel Messi, Kylian Mbappé et Sergio Ramos, le septuple Ballon d’Or pourrait jouer un vilain tour aux Rouge et Bleu. En effet, le vice-président du FC Barcelone, Rafa Yuste, a affirmé ce vendredi, à l’occasion d’une conférence de presse organisée au Camp Nou, que des négociations sont bien en cours avec les représentants de Messi pour son retour chez les Blaugranas.

« Oui, nous sommes en contact avec l’entourage de Messi. Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne en raison de ce qu'il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique », a déclaré le collaborateur du président Joan Laporta avant d’ajouter : « On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici. » Les décideurs barcelonais espèrent rapidement parvenir à un accord avec le partenaire de Neymar et Mbappé pour boucler son retour en Liga.