Publié par Dylan le 26 mars 2023 à 16:06

Après ses performances remarquables au RC Lens, l'attaquant belge Loïs Openda est désormais courtisé par deux poids lourds de la Série A.

Le RC Lens ne devrait pas être tranquille jusqu'à la saison prochaine. Si le club artésien réalise un exercice exceptionnel sur le plan sportif, avec une troisième place en Ligue 1 et la possibilité de jouer l'Europe, son effectif pourrait totalement changer cet été. Bien que le Racing ait déjà prouvé par le passé qu'il pouvait garder ses meilleurs éléments, comme le montre l'exemple de Seko Fofana, ses résultats de 2023 vont cette fois lui rendre la tâche encore plus difficile.

Les cadres se montrent aux yeux de l'Europe, et certains ont été récompensés par une première sélection dans leur pays comme le portier Brice Samba (France). C'est donc logiquement que des écuries venant des quatre coins du monde viennent prendre des renseignements pour des éléments du Racing. Samedi, c'est Kevin Danso qui a jeté un froid sur son avenir au club. Le défenseur autrichien pourrait être suivi par la pépite belge Loïs Openda.

RC Lens Mercato : L'Inter et l'AC Milan séduits par Loïs Openda

Auteur d'une saison très intéressante en Ligue 1, marquée par un bilan de 14 buts et 2 passes décisives en 28 matchs, Loïs Openda attire l'attention de cadors européens. C'est en Série A que le Diable Rouge (7 sélections, 2 buts) a séduit : l'Inter et l'AC Milan veulent désormais le recruter selon le média italien Tuttosport. Les deux clubs ont également une piste en commun, Noah Okafor (RB Salzbourg) en cas d'échec avec l'attaquant de 23 ans.

Acheté 10 millions d'euros par le RC Lens, Loïs Openda pourrait être revendu bien plus cher s'il poursuit sur sa lancée. Le site Transfermarkt l'estime pour le moment à 12 millions d'euros, ce qui rentrerait largement dans les budgets de l'Inter et de l'AC Milan. Le second nommé se verrait bien l'inclure dans son attaque afin de la rajeunir. Ses attaquants Olivier Giroud (36 ans) et Zlatan Ibrahimovic (41 ans) se faisant vieux, le temps presse pour trouver un joueur confirmé à un prix correct. Prendre Openda serait certes un pari sur l'avenir, mais Lens peut témoigner de son talent.