Publié par Leonard le 03 avril 2023 à 12:31

Moins performant depuis quelque temps maintenant, le piston marseillais Jonathan Clauss déçoit le board de l'OM sur son niveau d’implication.

Arrivé lors du mercato estival 2022, l'international français Jonathan Clauss s'est de suite parfaitement acclimaté dans le système d'Igor Tudor en devenant l'un des cadres de son onze type grâce à un enchaînement de performances convaincantes. Mais à l'image de son équipe ces derniers temps, le piston marseillais a de nouveau rendu une pâle copie en enchaînant les imprécisions face à Montpellier (1-1), vendredi dernier, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1.

Le niveau de performance affiché par Jonathan Clauss pourrait s'expliquer notamment par un manque de motivation suite à sa désillusion du dernier mondial. Non convoqué par Didier Deschamps pour le mondial 2022 au Qatar, le joueur de l'OM n'avait pas caché sa peine lors de l'annonce de la liste. Expliquant qu’il s’était remotivé après cet échec et qu'il tenterait de retrouver les Bleus au plus vite, des doutes sur son implication ont pourtant surgi du côté du staff de l'Olympique de Marseille, notamment par Igor Tudor.

OM : Des frictions entre Igor Tudor et Jonathan Clauss

D'après L'Équipe, des frictions seraient apparues entre le technicien croate et le joueur français à travers différents épisodes. Entre un repositionnement sur le flanc gauche, une non-titularistion lors du Classico contre le PSG et des reproches sur les choix tactiques durant la rencontre contre Strasbourg, Jonathan Clauss se sentirait frustré par les choix de son entraîneur.

Cette frustration se ressentirait directement sur le terrain, selon Igor Tudor, qui suspecterait son joueur de ne plus travailler suffisamment et de calculer ses efforts. De plus, l'entraîneur marseillais n'a pas apprécié la sortie médiatique de Jonathan Clauss qui critiquait ses choix. Malgré tout, la place de titulaire du Français ne serait pas remise en cause en vue du sprint final qui attend l'OM, mais nul doute que le niveau de performance de Jonathan Clauss sera l'une des clés de l'avenir de Marseille en cette fin de saison.