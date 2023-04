Publié par JEAN-LUC D le 03 avril 2023 à 13:31

En négociations pour une prolongation, Lionel Messi va-t-il poursuivre avec le PSG la saison prochaine ? Un international argentin vend la mèche.

Arrivé librement en août 2021 en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi dispute ses derniers mois de contrat avec le Paris Saint-Germain. Lié jusqu’au 30 juin prochain, l’attaquant de 35 ans n’a pas encore renouvelé son engagement avec le PSG. Récemment, le président Nasser Al-Khelaïfi a profité d’une interview avec Marca pour avouer que le PSG espérait poursuivre avec ses stars, notamment Messi, Kylian Mbappé et Sergio Ramos, la saison prochaine.

Luis Campos, le conseiller football, a donc entrepris des négociations pour pouvoir prolonger leurs contrats. Mais selon plusieurs sources espagnoles, les derniers évènements à Paris, notamment l’élimination en Ligue des Champions face au Bayern et les sifflets des supporters, éloignent de plus en plus Lionel Messi du PSG. Après la nouvelle défaite des Rouge et Bleu en Ligue 1, un compatriote du septuple Ballon d’Or a vendu la mèche sur son avenir en France.

PSG Mercato : Les confidences de Tagliafico sur l’avenir de Lionel Messi

Durant la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, dimanche soir, les caméras ont capté des scènes d’échanges entre Lionel Messi et son compatriote Nicolas Tagliafico. Au terme du match, le défenseur lyonnais de 30 ans a été interrogé par la chaîne ESPN sur la situation du numéro 30 parisien. Le protégé de Laurent Blanc a entretenu le mystère, expliquant notamment que son compatriote veut donner le meilleur pour gagner à Paris.

« Nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes à tout moment, en sélection nationale ou dans les clubs, nous verrons où Leo ira plus tard. Mais l'important est qu'il se sente heureux et qu'il puisse montrer le jeu qu'il a. Pour l'instant, il est très clair qu'il veut donner le meilleur de lui-même pour gagner ici. Plus tard, nous verrons ce qui se passe », a expliqué l’ancien latéral gauche de l'Ajax Amsterdam.