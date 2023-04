Publié par Enzo Vidy le 04 avril 2023 à 03:05

Alors qu'Adam Ounas a rechuté après être récemment revenu avec le LOSC, Paulo Fonseca a donné des nouvelles de son joueur.

Début d'année 2023 difficile pour Adam Ounas. Après avoir été absent environ 2 mois, le milieu offensif du LOSC a fait son retour le 10 mars dernier face à l'OL, et semblait toujours aussi virevoltant qu'en première partie de saison. Mais dimanche, à l'occasion du match de son équipe face à Lorient (3-1), le joueur algérien a rechuté.

À la demi-heure de jeu, Adam Ounas s'allonge sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, touché à la cuisse, et finit par quitter ses partenaires, remplacé par Mohamed Bayo. Un coup dur pour le milieu du LOSC qui réalise de très belles choses lorsqu'il est utilisé par Paulo Fonseca. Cette saison, Adam Ounas comptabilise un total de 16 matchs joués en championnat, pour un but inscrit et une passe décisive délivrée.

Des statistiques qui ne récompensent pas forcément les différentes prestations réalisées par l'ancien napolitain, revenu dans le championnat de France lors du dernier mercato estival.

LOSC : Paulo Fonseca assez inquiet pour Adam Ounas

Présent en conférence de presse après la victoire du LOSC face à Lorient, Paulo Fonseca est revenu sur la blessure de son joueur. S'il a affirmé que ce n'était pas la même cuisse que la dernière blessure, il n'a pas donné des nouvelles rassurantes sur l'état de santé d'Adam Ounas.

"Je dois parler avec le docteur pour Adam Ounas, mais je pense que ça va être très difficile de l'avoir pour le prochain match déjà. Il s'est blessé à l'autre cuisse, pas à celle dont il a souffert dernièrement." Un coup dur pour le joueur, mais aussi pour le LOSC, qui va avoir besoin d'un effectif au complet pour conserver la 5e place du championnat, synonyme de qualification européenne en fin de saison.