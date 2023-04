Publié par ALEXIS le 01 avril 2023 à 16:43

L’avenir d’un cadre du LOSC se joue en cette fin de saison. En fin de contrat, il a déjà reçu de premiers indices de la part de la direction du club.

Un leader de l’équipe de LOSC n’est pas certain de poursuivre l’aventure dans le Nord la saison prochaine. Arrivé à Lille en juillet 2015, il est en fin de contrat en juin 2023. Mais le défenseur central veut bien faire une dernière saison avant de prendre sa retraite. « Je crois que je peux jouer encore un an de plus », a-t-il déclaré, il y a quelques semaines.

À la suite de cette déclaration de José Fonte (c’est de lui qu’il s’agit), Olivier Letang s’était prononcé sur la situation contractuelle de ce dernier. « Avec José, on a des échanges très réguliers. On a un cadre, qui n’est pas spécifique à José, mais pour tous les joueurs de plus de 35 ans : on signe un an », a-t-il précisé dans La Voix du Nord, tout en rappelant : « ça fait deux fois qu’on le prolonge d’un an, et à chaque fois, on se revoit et on fait le point en fin de saison ».

Le président du LOSC a dévoilé ensuite la tendance sur la décision à venir pour le joueur de 39 ans : « est-ce qu’on a atteint les objectifs, est-ce que le joueur peut continuer ou pas ? C’est là où on en est avec José ».

LOSC Mercato : José Fonte attendra la fin de saison pour son avenir à Lille

Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, Paulo Fonseca a également évoqué le futur du capitaine du LOSC. Il avoue avoir parlé sincèrement avec ce dernier, mais aussi avec le président Olivier Letang, sans dévoiler sa décision concernant l’avenir de son compatriote.

« J’ai parlé avec José Fonte. Je pense que nous devons reparler à la fin de la saison et faire un bilan. C’est vrai qu’il a joué beaucoup de matchs, il a la condition pour continuer de jouer, mais ça dépend aussi de lui […]. Je lui ai dit ce que je pensais de la situation de José, je l’ai dit au joueur aussi », a clarifié l’entraîneur des Dogues.