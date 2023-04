Publié par Timothée Jean le 04 avril 2023 à 17:07

L’entraîneur Igor Tudor est tenu pour principal responsable de la mauvaise passe de l’ OM, qui risque de tout perdre en cette fin de saison.

L’Olympique de Marseille réalise une bonne saison sur le plan de l’engouement. Et les résultats en championnat ont rapidement permis d’oublier le fiasco en Ligue des Champions et la désillusion face à Annecy en Coupe de France. Toutefois, les récentes contre-performances de l’ OM ont rapidement fait ressurgir le spectre d’une catastrophe sportive.

À 9 journées de la fin de saison, le club phocéen se retrouve en mauvaise posture pour une qualification directe en Ligue des Champions, son grand objectif. Vendredi dernier, l’ OM a été ténu en échec par Montpellier HSC (1-1) au Vélodrome. Cette contre-performance a surtout permis au RC Lens, vainqueur à Rennes, de revenir à la 2e place de Ligue 1 au détriment de l’ OM qui glisse à la dernière place du podium.

Même si le titre est toujours jouable, la formation phocéenne semble tirer la langue au mauvais moment. Et les choix tactiques d’Igor Tudor inquiètent de plus en plus. Lors de la réception de Montpellier, le technicien croate a tenté le pari d’aligner Vitinha au côté d’Alexis Sanchez en attaque. Mais cette titularisation conjointe n’a pas apporté grand-chose face aux Montpellier HSC.

OM : Igor Tudor, un coaching de plus en plus contesté

Pour cette rencontre, Igor Tudor avait aussi décidé de repositionner Jonathan Clauss sur le flanc gauche, tandis que Nuno Tavares évoluait à droite. Cette combinaison inattendue n’a pas été concluante, puisque les deux latéraux marseillais n’ont pas été au niveau face au MHSC. En plus de cela, le coach de l' OM semblait sans idée et n’a pas réagi avant l’heure de jeu.

À l'issue du match, son coaching passe très mal dans la cité phocéenne. « Je trouve qu'il n'est pas dans une bonne forme, son coaching est moins bon », a indiqué le consultant Romain Canuti dans des propos rapportés par Le Phocéen. Pour le moment, le titre est encore jouable mathématiquement, car l' OM et le RC Lens ne comptent que six points de retard sur le PSG. Mais la formation d’Igor Tudor reste toujours en mauvaise posture.

Le Croate devra vite apporter des changements pour tenter de relancer la machine marseillaise. « Le Tudor gentil je veux plus le voir (…) Il ne faut pas qu'il écoute autour de lui, il faut qu'il s'écoute, qu'il relance la machine. Je veux un Tudor pragmatique », a ajouté le consultant Bastien Cordoléani, persuadé que l’entraîneur de l' OM s’est trompé dans ses choix.

Pour l’heure, Igor Tudor n’est pas menacé. Néanmoins, il n'est pas impossible que le podium échappe à l' OM dans les semaines à venir. Ce cas de figure sera vécu comme une terrible catastrophe en interne. Igor Tudor et son équipe devront donc trouver des solutions pour sortir de cette mauvaise passe, au plus vite. Cela passe notamment par une victoire dimanche prochain sur la pelouse de Lorient.